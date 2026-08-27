8-річний син Анни Кошмал розсекретив, що мама любить, чого боїться та на що витрачає гроші

Анна Кошмал з сином / © instagram.com/smorkovkina

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Українська акторка Анна Кошмал разом із 8-річним сином Михайлом зняла кумедне відео, у якому хлопчик розповів, як добре знає свою маму, які в неї звички, страхи та кулінарні здібності.

Михайло відповідав на запитання про зіркову маму без довгих роздумів. Він пригадав її улюблену страву. Розповів, чим Анна займається у вільний час. Також хлопчик назвав професію, яку вона могла б обрати замість акторства. Не обійшлося й без кумедних зізнань про мамині звички. А деякі відповіді виявилися напрочуд чесними.

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Анна Кошмал з сином / © instagram.com/smorkovkina

За словами Михайла, найбільше Анна Кошмал любить борщ. А коли не працює, намагається більше подорожувати та гуляти. Цікаво, що в іншому житті акторка, на думку її сина, могла б стати палеонтологинею — щоправда, тут на родину, схоже, вплинув перегляд серіалу «Друзі».

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Хлопчик також оцінив мамині кулінарні здібності. Серед страв, які найкраще їй вдаються, він назвав борщ, плов і гречку з підсмажкою.

Втім, без невеликих «викриттів» не обійшлося. Михайло розповів, на що мама найчастіше витрачає гроші, і його відповідь прозвучала доволі категорично:

«На свій одяг, який у неї вже є», — жартує Михайло.

Анна Кошмал з сином / © instagram.com/smorkovkina

Син Кошмал також зізнався, які слова найчастіше чує від мами. За його версією, це «блін» і «люблю», а іноді Анна поєднує їх у фразу: «блін, люблю».

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Не менш несподіваним стало зізнання про мамин найбільший страх. Виявилося, що акторка зовсім не в захваті від стрибунців. Михайло навіть нагадав конкретну історію, коли комаха з’явилася в їхньому домі.

«Бо, коли у нас там був стрибунець, то тато його виводив, бо ти так злякалася», — сміється малюк.

Та найкумедніша частина відео стосувалася зовсім не страхів чи покупок. Михайло розкрив власний спосіб переконати маму придбати те, що йому хочеться.

«Сказати, що ти її любиш, і вона купить. Я по-справжньому люблю маму, але буває таке, що трохи маніпулюю», — зізнався хлопчик.

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Анна Кошмал з сином / © instagram.com/smorkovkina

Схоже, 8-річний Михайло чудово знає слабкі місця своєї мами — і не соромиться жартома ними користуватися. А Анна Кошмал, судячи з веселого відео, сприймає дитячу відвертість із гумором.

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал із дітьми захворіла після повернення з відпочинку за кордоном і розкрила їхні симптоми.

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