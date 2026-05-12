8-річний син Яни Глущенко зізнався, якого чоловіка хоче бачити поруч із мамою: "Ну, качок"

Яна Глущенко з сином / © instagram.com/yamo4ka

Син української акторки і гумористки Яни Глущенко після розлучення батьків розчулив зізнанням про майбутнього чоловіка мами та чесно описав, яким бачить ідеального вітчима.

Восьмирічний Тамерлан несподівано став головним героєм нового інтерв’ю артистки. Під час розмови хлопчик без вагань заговорив про особисте життя мами. Спершу він побажав їй не лише омріяний автомобіль, а й нові стосунки. Відверті слова сина неабияк розвеселили ведучу. А далі Тамерлан уже детально взявся описувати чоловіка, якого хотів би бачити поруч із мамою. Його відповідь вийшла напрочуд конкретною.

«Щоб в неї був чоловік», — заявив син акторки в інтерв’ю шоу «Топові зірки».

Після цього хлопчика попросили уточнити, яким саме має бути майбутній обранець артистки. Тамерлан одразу наголосив, що насамперед чоловік повинен бути сильним. Коли ж ведуча перепитала, чи йдеться про боксера, хлопець із усмішкою відповів, що радше має на увазі «качка». Ба більше, син зірки навіть описав зовнішність потенційного вітчима — без бороди, з темним волоссям і блакитними очима. Втім, головною рисою він усе ж назвав любов до мами.

«Найголовніше — це сильний… Ну, качок», — кумедно пояснив Тамерлан.

Зазначимо, про розлучення Яни Глущенко та Олега Збаращука стало відомо торік. Пара прожила разом дев’ять років і виховує сина Тамерлана. За словами артистки, розрив минув без скандалів і зрад — колишнє подружжя ухвалило це рішення спільно та зберегло теплі стосунки заради дитини.

