Гламур
342
1 хв

8-річний син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова знявся у фільмі та здивував, ким хоче працювати

Іван розсекретив, ким хоче стати в майбутньому.

Валерія Сулима
Юрій Горбунов, Катерина Осадча та їхні сини

Юрій Горбунов, Катерина Осадча та їхні сини / © instagram.com/kosadcha

Син української ведучої Катерини Осадчої та продюсера і актора Юрія Горбунова знявся у фільмі.

8-річний Іван не лише залюбки відвідує з батьками світські заходи, а й поступово долучається до їхньої роботи. Як розсекретив Юрій Горбунов на проєкті "Ранок у великому місті", їхній із Катериною Осадчою син вже розвиває акторську кар'єру та знімається у фільмах. Щоправда, навчання в школі наразі для Івана на першому місці.

"Він у нас в деяких фільмах знімається. Але школа у нас в пріоритеті", - говорить Юрій Горбунов.

Старший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Старший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Сам Іван теж трішки поділився своїми захопленнями. Виявляється, хлопчик хоче піти стопами зіркового батька та в майбутньому стати актором. Син Осадчої та Горбунова зізнається, що йому неабияк подобається працювати на знімальному майданчику.

"Хочу бути актором! Буду як тато. Найбільше мені подобається зніматися", - ділиться Іван.

Нагадаємо, тим часом Катерина Осадча є ведучою, хоча вона також розвивала й модельну кар'єру. Нещодавно знаменитість розсекретила свої найбільші провали в моделінгу.

342
