- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 410
- Час на прочитання
- 1 хв
8-річний син Наталки Денисенко переніс операцію: зірка розповіла про госпіталізацію в "Охматдиті"
Андрійко поступово оговтується після оперативного втручання.
Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про операцію сина Андрійка.
Так, зіркова мама вийшла на зв’язок і показалася з восьмирічним хлопчиком в «Охматдиті». Наталка повідомила, що оперативне втручання було успішним. Водночас вона щиро поділилася позитивними враженнями від лікарів. За словами Денисенко, у медзакладі її підкорив професіоналізм і вміння спілкуватися з дітьми. Більше подробиць знаменитість поки що не розкриває.
«Ми вже відпочиваємо після операції. Все минуло навіть легше ніж очікували. Які чудові лікарі в «Охмадиті»! Хочу подякувати всім, хто тут працює. Всі спокійні, працюють злагоджено, з добротою і любовʼю! І це державна лікарня! Згадую в своєму дитинстві, і все було не так красиво і по-доброму. Анестезіолог вів Андрійка на операцію, налаштував приємною розмовою, сказав що зараз подихають інгаляцією з ароматом полуниці або шоколаду», - поділилася акторка в Instagram.
