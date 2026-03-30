8-річний син Наталки Денисенко переніс операцію: зірка розповіла про госпіталізацію в "Охматдиті"

Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про операцію сина Андрійка.

Так, зіркова мама вийшла на зв’язок і показалася з восьмирічним хлопчиком в «Охматдиті». Наталка повідомила, що оперативне втручання було успішним. Водночас вона щиро поділилася позитивними враженнями від лікарів. За словами Денисенко, у медзакладі її підкорив професіоналізм і вміння спілкуватися з дітьми. Більше подробиць знаменитість поки що не розкриває.

Сториз Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

«Ми вже відпочиваємо після операції. Все минуло навіть легше ніж очікували. Які чудові лікарі в «Охмадиті»! Хочу подякувати всім, хто тут працює. Всі спокійні, працюють злагоджено, з добротою і любовʼю! І це державна лікарня! Згадую в своєму дитинстві, і все було не так красиво і по-доброму. Анестезіолог вів Андрійка на операцію, налаштував приємною розмовою, сказав що зараз подихають інгаляцією з ароматом полуниці або шоколаду», - поділилася акторка в Instagram.

Реклама

