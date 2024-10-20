80-річний Майкл Дуглас замилував рідкісним фото з підрослою донькою-красунею

Американський актор Майкл Дуглас потішив шанувальників родинним контентом.

Зірка Голлівуду показав, як минають його будні в оточенні рідними людьми. Зокрема, у своєму Instagram опублікував миле селфі з донечкою Керіс. 21-річна студентка попозувала з батьком на тлі осіннього сонячного саду. На фото батько з донькою не приховують свого щастя від теплих митей разом. За словами 80-річного Дугласа, він приїхав до Керіс, щоб прогулятися з нею поблизу кампуса після її навчального тижня.

Майкл Дуглас з донькою / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

"Приїхав побачитися з моєю донькою Керіс в осінню неділю!", - написав актор.

У коментарях сімейство засипали компліментами та написали, як зірці пощастило з родиною.

Прекрасні донечка і тато

Неймовірна донька! Насолоджуйтесь проведеним разом часом

Ви щасливчик

Сподіваюся, ви чудово провели час

Майкл Дуглас з донькою / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Зазначимо, Майкл Дуглас також виховує старшого сина Ділана, який нещодавно приїздив з зірковим татом до України під час війни. 23-річний хлопець вже поділився своїми враженнями від незламної столиці.

Нагадаємо, нещодавно дружина Майкла Дугласа, акторка Кетрін Зета-Джонс показала, який пікантний подарунок зробила чоловікові з нагоди дня народження.

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