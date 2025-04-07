80-річну зірку "Гри в кальмара" відправлять до в’язниці після шокувального інциденту: що сталося

О Йон Су з "Гри в кальмара"

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Південнокорейського актора О Йон Су, який прославився завдяки ролі гравця під номером "001" в першому сезоні серіалу "Гра в кальмара", відправлять до в'язниці.

Ще в листопаді 2022 року проти артиста виснули звинувачення в сексуальних домаганнях. Позивачкою виступила акторка, яка працювала з ним театрі. Вона стверджувала, що 2017 року О Йон Су домагався її, обіймав та цілував у щоку на прогулянках.

2024 року акторові оголосили вирок. О Йон Су засудили до восьми місяців умовного ув'язнення з дворічним випробувальним терміном. Утім, наразі суд змінив вирок. Актора відправлять до в'язниці строком на один рік, пише Daily Star.

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О Йон Су в серіалі “Гра в кальмара” / © кадри з серіалу

Сам О Йон Су всі звинувачення заперечує. Він говорить, що йому соромно в такому віці постати перед судом. Він ділиться, що через це практично всі його попередні здобутки втрачені. Артист говорить, що не вважає свої дії домаганнями.

"Це принизливо постати перед судом у такому віці. Якщо я сказав або зробив щось невідповідне, я погоджуся з вироком. Але я не вважаю, що мої дії становили домагання. Якщо під час короткої взаємодії мої необережні слова чи дії завдали болю, мені шкода. В одну мить усе, що я будував 80 років, розвалилося. Я почуваюся порожнім", - прокоментував актор.

Попереду на О Йон Су чекає апеляційний суд. Засідання заплановане на 3 червня. Саме тоді акторові оголосять остаточний вирок.

Нагадаємо, нещодавно американський актор Жан-Клод Ван Дамм потрапив у скандал. Зірку Голлівуду звинуватили в причетності до секс-торгівлі неповнолітніми.