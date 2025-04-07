ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
356
Час на прочитання
2 хв

80-річну зірку "Гри в кальмара" відправлять до в’язниці після шокувального інциденту: що сталося

Артиста позбавлять волі строком на один рік.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
О Йон Су з "Гри в кальмара"

О Йон Су з "Гри в кальмара"

Південнокорейського актора О Йон Су, який прославився завдяки ролі гравця під номером "001" в першому сезоні серіалу "Гра в кальмара", відправлять до в'язниці.

Ще в листопаді 2022 року проти артиста виснули звинувачення в сексуальних домаганнях. Позивачкою виступила акторка, яка працювала з ним театрі. Вона стверджувала, що 2017 року О Йон Су домагався її, обіймав та цілував у щоку на прогулянках.

2024 року акторові оголосили вирок. О Йон Су засудили до восьми місяців умовного ув'язнення з дворічним випробувальним терміном. Утім, наразі суд змінив вирок. Актора відправлять до в'язниці строком на один рік, пише Daily Star.

О Йон Су в серіалі “Гра в кальмара” / © кадри з серіалу

О Йон Су в серіалі “Гра в кальмара” / © кадри з серіалу

Сам О Йон Су всі звинувачення заперечує. Він говорить, що йому соромно в такому віці постати перед судом. Він ділиться, що через це практично всі його попередні здобутки втрачені. Артист говорить, що не вважає свої дії домаганнями.

"Це принизливо постати перед судом у такому віці. Якщо я сказав або зробив щось невідповідне, я погоджуся з вироком. Але я не вважаю, що мої дії становили домагання. Якщо під час короткої взаємодії мої необережні слова чи дії завдали болю, мені шкода. В одну мить усе, що я будував 80 років, розвалилося. Я почуваюся порожнім", - прокоментував актор.

Попереду на О Йон Су чекає апеляційний суд. Засідання заплановане на 3 червня. Саме тоді акторові оголосять остаточний вирок.

Нагадаємо, нещодавно американський актор Жан-Клод Ван Дамм потрапив у скандал. Зірку Голлівуду звинуватили в причетності до секс-торгівлі неповнолітніми.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie