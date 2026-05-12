Гламур
514
80-річний Юрій Рибчинський не стримав сліз під час виступу хору Верьовки і звернувся до Зеленського

Легендарний поет поділився деталями про відомі хіти, чим розчулив публіку.

Анна Севастьянова
Юрій Рибчинський і Хор Верьовки

На вихідних у Києві відбувся довгоочікуваний виступ легендарного колективу — Національного хору України імені Григорія Верьовки. Концерт мав назву "Легенди України. Золоті хіти" і був присвячений творчості талановитого поета Юрія Рибчинського. Нагадаємо, 22 травня Юрій Євгенович відзначатиме 81-й День народження.

Послухати славетні хіти у виконанні народного колективу зібрався повний Палац "Україна". У концерті взяли участь близько ста виконавців — причому окрім хору у дійстві були задіяні також оркестр з народними інструментами і балет.

Почався концерт з пісні “Земле моя", яку минулоріч, нагадаємо, переспівав Артем Пивоваров. Але і нова версія у виконанні хору ім. Верьовки вразила не менше. Далі у програмі прозвучали відомі слухачам естрадні суперхіти, на яких виросло не одне покоління — "Гай, зелений гай", ",У долі своя весна", ",Тече вода", ",Верба" та багато інших.

Всього дійство тривало близько двох годин, і у фіналі концерту сам “винуватець" події, легендарний Юрій Рибчинський піднявся на сцену. Він висловив вдячність за неймовірний вечір, особливо подякував художньому керівнику хору ім. Верьовки, Ігорю Куриліву. А ще поділився щиро емоціями від побаченого і почутого, не стримуючи на публіці сліз.

Юрій Рибчинський з артистками хору

"Я декілька разів плакав в залі, коли слухав "Дикі гуси" і "Чарівну скрипку". Згадав, скільки мені було років. І мені, й Покладу, коли ми її написали. Нам було по 22 роки», — зізнався зі сльозами на очах Юрій Рибчинський. А також додав: “Вдячний усім музикантам, виконавцям, особливо мені дуже сподобалася солістка Таня. Багато видатних співачок виконували ці пісні — і Ніна Матвієнко, і Руслана Лижичко - але кращого виконання ніж сьогодні я не чув".

У залі, до речі, була присутня родина митця — дружина Олександра, яка не так давно перенесла інсульт, і син Євген Рибчинський.

Євген Рибчинський і Юрій Рибчинський / © instagram.com/ievgen_rybchynskyi

Керівник хору ім. Верьовки Ігор Курилів і Євген Рибчинський / © instagram.com/ievgen_rybchynskyi

У фіналі колектив вже разом з Юрієм Рибчинським виконав гімн України, і їм стоячи підспівували усі глядачі. Та перед цим Юрій Євгенович відмітив ще один факт, а саме, що подія відбулася без повітряних тривог: “Хочу висловити окрему подяку президенту Зеленському за те, що він домовився з Путіним, щоб під час нашого концерту нас не бомбили".

Нагадаємо, нещодавно продюсер Євген Рибчинський вперше розповів деталі про інсульт у матері.

