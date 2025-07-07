80-річний Майкл Дуглас оголосив про завершення акторської кар'єри і назвав причину

Майкл Дуглас / © Associated Press

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Відомий голлівудський актор та продюсер Майкл Дуглас оголосив про завершення акторської кар'єри.

Знаменитість майже 60 років свого життя присвятив знімальному майданчику. Однак від 2022 року він не з'являється в картинах. На кінофестивалі в Карлових Варах 80-річний Майкл Дуглас зізнався, що для нього настав час зупинитися, пише Variety. За словами актора, він не хоче бути одним із тих, хто зустріне свій кінець на знімальному майданчику.

"Я цілеспрямовано не працював від 2022 року, бо зрозумів, що маю зупинитися. Я досить наполегливо працював майже 60 років і не хотів бути одним із тих людей, які падають замертво на знімальному майданчику", - зізнається артист.

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Майкл Дуглас / © Associated Press

Щоправда, є одна умова, за якої Майкл Дуглас таки повернеться на знімальний майданчик. Артист говорить, якщо трапиться якась особлива роль, то він втілить її на екранах. Проте зірка Голлівуду сумнівається, що це є можливим.

"У мене немає жодних справжніх намірів повертатися. Я кажу, що не пішов на пенсію, бо якби трапилося щось особливе, я б повернувся, але в іншому випадку – ні", - запевнив артист.

Зазначимо, Майкл Дуглас у професії від 1966 року. Найбільшу популярність артистові принесли такі фільми, як "Роман з каменем", "Волл-стріт" і "Основний інстинкт". Зірка Голлівуду є володарем двох премій "Оскар". Першу статуетку Майкл Дуглас отримав за продюсування фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі", а другу – за стрічку "Волл-стріт" у номінації "Найкраща чоловіча роль".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що голлівудський актор Том Круз отримає свій перший "Оскар". Вже відомо, за що саме нагородять знаменитість.

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