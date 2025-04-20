80-річний Майкл Дуглас розлучається з Кетрін Зетою-Джонс: що зруйнувало 25-річний шлюб — ЗМІ

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / © Associated Press

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Американський актор Майкл Дуглас розлучається з другою дружиною, британською акторкою Кетрін Зетою-Джонс.

Принаймні так стверджує інсайдер виданню The hollywood gossip. Джерело повідомляє, що одна з найміцніших пар Голлівуду піде різними шляхами через зміну стилю життя. Зокрема, близьке оточення говорить, що 80-річний Дуглас став прихильником розміреного способу життя, а його 55-річна дружина Зета-Джонс навпаки прагнула більш насиченого ритму.

"80-річний Майкл має став вразливішим, ніж будь-коли. Він не такий рухливий і кмітливий, як раніше. І це стало проблемою для 55-річної Кетрін. Вона розчарована, що стала для нього радше доглядальницею, ніж дружиною. Її кар'єра відійшла на другий план. Кетрін хоче подорожувати, грати в гольф, зніматися в більшій кількості фільмів і працювати з цікавими людьми, а Майкл не може наздогнати її. Замість цього він сидить удома і хвилюється. Для них це просто стало прикрою ситуацією", — повідомляє джерело.

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Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / © Associated Press

Інсайдер стверджує, що Кетрін за останній період почувалася доволі виснаженою. Мовляв, її кар'єра пішла на спад, а почуття до чоловіка, з яким вона була у шлюбі протягом 25 років, почали згасати. Тому джерело стверджує про так кардинальні зміни в житті подружжя.

Тим не менш, ані зірки, ані їхні представники поки що не коментують чутки. Зазначимо, Кетрін і Майкл разом від 1999 року. Вони познайомилися на піку популярності. Їхній роман почав стрімко набирати обертів і вже 2000 року вони одружилися. У той же рік у них народився син Ділан Майкл, а за три роки — донька Керіс Зета. Раніше іноземні видання вже припускали, що зірки долають серйозну кризу у стосунках. Подейкували, що від 2013 року вони навіть жили окремо, але потім примирилися. Та вочевидь, історія 25-річного шлюбу не матиме щасливого кінця.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас з дітьми / © instagram.com/catherinezetajones

Однак, інсайдер ще декілька років тому заявляв, що подружжя домовилося приховувати розрив шлюбу від публіки, оскільки не хоче проходити документаційні процедури. Але при цьому вони будуть жити кожен своє життя. Ба більше, вони нібито вже почали розпродавати нажите спільно майно.

Цікаво, що у разі підтвердження інсайдерської інформації офіційними джерелами Дуглас має заплатити Зеті-Джонс три мільйони доларів за кожен рік їхнього подружнього життя, а якщо актор зрадив дружину – 5 мільйонів доларів. Про це йшлося у їхньому шлюбному контракті.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко оголосила про розлучення з актором Андрієм Федінчиком і ошелешила фанів. Пара була разом вісім років.