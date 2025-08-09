- Дата публікації
80-річний Майкл Дуглас у день народження сина-красеня показав їхнє спільне фото у Києві
Нещодавно Ділан відсвяткував своє 25-річчя — його зіркові батьки зворушили привітаннями.
Американський актор Майкл Дуглас і його дружина Кетрін Зета-Джонс привітали сина з особливим святом.
Так, 8 серпня син зіркового подружжя Ділан відсвяткував день народження. З цієї нагоди 80-річний Майкл адресував імениннику особливе вітання в Instagram. Крім теплих слів, знаменитість показав спільне фото з ним, зроблене минулоріч у Києві біля одного з ресторанів Євгена Клопотенка на Андріївському узвозі.
"Овва, чверть століття! Я дуже пишаюся твоїм талантом та людиною, якою ти став. Люблю тебе, Ділане. З днем народження", — замилував вітаннями актор.
Також до привітань долучилася дружина Дугласа, акторка Кетрін Зета-Джонс. Вона також опублікувала допис в Instagram, де потішила фанів архівними світлинами сина-іменинника. Переглядаючи серію фото, помітно, як швидко змінився Ділан.
"З днем народження, мій любий синочку Ділане. Ти моє все" — зворушила Кетрін підписом кадрів.
У відповідь зірковим батькам Ділан у коментарях залишав не менш щемкі слова вдячності за те, що вони "створили його" таким, яким він є зараз.
Нагадаємо, нещодавно Кетрін Зета-Джонс на тлі чуток про розлучення з Дугласом зробила красномовну заяву про їхній шлюб.