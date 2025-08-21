80-річний Василь Зінкевич здивував ефектною появою на публічному заході

Василь Зінкевич

Український естрадний співак Василь Зінкевич 20 серпня завітав на церемонію вручення щорічної відзнаки «Національна легенда України» в Києві. Виконавець став її почесним лауреатом.

Артист обрав для виходу яскравий чорний костюм, розшитий блискітками, що створював ефект сценічного сяйва. Білу сорочку з відкладеним коміром співак поєднав із червоним кушаком, який додав образу стильного акценту.

Особливим моментом стало те, що саме цей костюм публіка вже бачила: у ньому артист востаннє виступав на фестивалі «Українська пісня — 2025», де виконав свої знакові хіти — «Це моя Україна», «Скрипка грає» та безсмертну «Червону руту».

Василь Зінкевич і Володимир Зеленський

«Я хочу вам подякувати за те, що про Україну знають, за те, що ви своїм голосом захищаєте нашу державу. Треба постійно підтримувати фокус на нашій державі для того, щоб не зменшувалася підтримка. Як політична, так і передусім наших воїнів. Ми їм вдячні за те, що вони захищають Україну й захищають усе те талановите, що ви принесли в державу», — сказав Володимир Зеленський.

