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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1292
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81-річний Роберт Де Ніро відреагував на трансгендерний перехід сина, який став жінкою

Зірка Голлівуду зізнався, як поставився до рішення сина змінити стать.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Роберт Де Ніро

Роберт Де Ніро / © Associated Press

Голлівудський актор Роберт Де Ніро відреагував на трансгендерний перехід свого 29-річного сина Аарона.

Спадкоємець артиста пройшов гормональну терапію. Він став жінкою, на ім'я Айрін. 81-річний Роберт Де Ніро в коментарі People говорить, що підтримав рішення сина змінити стать. За словами актора, він любив його як Аарона, а тепер точно так само любитиме як доньку Айрін і підтримуватиме її. Зірка Голлівуду зазначив, що не бачить в цьому жодної проблеми.

"Я любив і підтримував Аарона як сина, а тепер я люблю і підтримую Айрін як доньку. Я не знаю, в чому тут проблема. Я люблю всіх своїх дітей", - запевнив актор.

Роберт Де Ніро та його донька Айрін / © Associated Press

Роберт Де Ніро та його донька Айрін / © Associated Press

Нагадаємо, декілька років тому син американського підприємця Ілона Маска змінив стать. Він став жінкою, на ім'я Вів'єн. Щоправда, на відміну від Роберта Де Ніро, Маск не підтримав це рішення та відрікся від доньки. Вів'єн, схоже, це не сильно зачепило. Вона відкрито висловлює свою неприязнь до батька, а нещодавно видала таємницю її народження.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1292
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