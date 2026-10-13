81-річний Рибчинський закружляв у вальсі дружину й розчулив фанів: подружжя разом понад 50 років

Юрій Рибчинський / © instagram.com/palace.ukraine

Реклама

Народний артист України та Герой України Юрій Рибчинський зворушив шанувальників ніжним танцем із дружиною Олександрою.

Подружжя закружляло у вальсі під легендарну пісню «Як тебе не любити, Києве мій». Романтичним відео поділився їхній син Євген Рибчинський у Facebook. Музичний супровід для батьків створив Герой України Петро Гадз, який виконав відому мелодію на акордеоні.

Реклама

На відео 81-річний Юрій усміхається, тримаючи дружину в обіймах, а вона не відводить від нього погляду. Завершився танець теплими та милими обіймами подружжя, яке у шлюбі живе разом уже 57 років.

Реклама

«Дай їм Бог здоров’я! Тато і мама танцюють під „Як тебе не любити, Києве мій“ в акомпанементі пана Гадза. Мої бубочки!» — зворушливо підписав відео син подружжя Євген.

Дата публікації 18:35, 13.10.26 Кількість переглядів 37 Юрій Рибчинський розчулив ніжним танцем із дружиною

Танець Рибчинських не залишив байдужими й користувачів Мережі. У коментарях вони захоплювалися ніжністю подружжя та бажали йому ще багато щасливих років разом.

Яка милота! Здоровʼя батькам і багато років життя!

Дай Боже їм довгих років життя і під мирним небом!

Рибчинські, ви дуже гарна пара. Неперевершено виконаний вами вальс хочеться дивитися безкінечно

До слова, історія кохання Юрія та Олександри Рибчинських почалася задовго до появи цих кадрів: вони побралися 1 квітня 1969 року. Наприкінці того самого року в пари народився син Євген, який згодом продовжив творчий шлях родини як поет, композитор і продюсер. Разом подружжя вже понад пів століття.

Новини партнерів