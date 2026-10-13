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81-річний Рибчинський закружляв у вальсі дружину й розчулив фанів: подружжя разом понад 50 років
Зіркове подружжя станцювало під культову українську пісню.
Народний артист України та Герой України Юрій Рибчинський зворушив шанувальників ніжним танцем із дружиною Олександрою.
Подружжя закружляло у вальсі під легендарну пісню «Як тебе не любити, Києве мій». Романтичним відео поділився їхній син Євген Рибчинський у Facebook. Музичний супровід для батьків створив Герой України Петро Гадз, який виконав відому мелодію на акордеоні.
На відео 81-річний Юрій усміхається, тримаючи дружину в обіймах, а вона не відводить від нього погляду. Завершився танець теплими та милими обіймами подружжя, яке у шлюбі живе разом уже 57 років.
«Дай їм Бог здоров’я! Тато і мама танцюють під „Як тебе не любити, Києве мій“ в акомпанементі пана Гадза. Мої бубочки!» — зворушливо підписав відео син подружжя Євген.
Танець Рибчинських не залишив байдужими й користувачів Мережі. У коментарях вони захоплювалися ніжністю подружжя та бажали йому ще багато щасливих років разом.
Яка милота! Здоровʼя батькам і багато років життя!
Дай Боже їм довгих років життя і під мирним небом!
Рибчинські, ви дуже гарна пара. Неперевершено виконаний вами вальс хочеться дивитися безкінечно
До слова, історія кохання Юрія та Олександри Рибчинських почалася задовго до появи цих кадрів: вони побралися 1 квітня 1969 року. Наприкінці того самого року в пари народився син Євген, який згодом продовжив творчий шлях родини як поет, композитор і продюсер. Разом подружжя вже понад пів століття.