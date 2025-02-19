82-річна Раїса Недашківська опинилася в реанімації: в якому стані акторка

Народна артистка України Раїса Недашківська потрапила до реанімації.

Про це виданню Oboz.ua розповіла сестра акторки – Надія Недашківська. Сталося це просто у 82-й день народження знаменитості, який вона святкувала 17 лютого в Будинку кіно. Раїсі Степанівні різко стало зле, вона знепритомніла. Акторці терміново викликали "швидку допомогу", яка госпіталізувала її до лікарні. Спочатку Недашківську доправили до реанімації, але через день перевели до звичайної палати.

"Раєчці стало зле, коли її фарбували, робили макіяж для творчого вечора. Вона несподівано знепритомніла. Приїхала "швидка", відвезла до лікарні. Якийсь час вона перебувала в реанімації, однак вчора (18 лютого – прим. ред.) вже перевели до звичайної палати, стан стабілізувався. Скільки сестра перебуватиме під наглядом лікарів, поки невідомо", – розповіла Надія Степанівна.

Раїса Недашківська / Фото: УНІАН

Сестра акторки каже, що наразі достеменно невідомо, чому її стан здоров'я різко погіршився. Однак вона припускає, що у Недашківської міг підвищитися рівень глюкози в крові, адже артистка страждає на діабет. Зараз Раїса Степанівна перебуває під наглядом лікарів. Коли стан акторки нормалізується, медики проведуть ретельне обстеження організму.

"Вона діабетик, тому припускаю, що міг підвищитися рівень глюкози в крові. Має також проблеми з тиском, що теж могло вплинути на самопочуття. Наразі, коли стан вдалося стабілізувати, лікарі хочуть провести детальне обстеження організму, щоб запобігти повторним загостренням. Напередодні дня народження вона спіткнулася в квартирі, впала, сильно забилася, проте запевняла нас, що все буде добре. Ми бачилися ввечері, вона трохи жалілася, що болять спина та ребра, однак була налаштована дуже позитивно, жартувала. Але бачите, як вийшло", – розповіла сестра артистки.

Нагадаємо, нещодавно зірка фільму "Ля Палісіада" Валерія Олейникова в критичному стані потрапила до реанімації. Наразі медики борються за життя артистки.

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