82-річного Хуліо Іглесіаса звинуватили в сексуальному насильстві та домаганнях

Хуліо Іглесіас / © Associated Press

Відомого іспанського співака Хуліо Іглесіаса звинуватили в сексуальному насильстві та домаганнях.

Відповідні заяви подали до Національного суду в Мадриді одразу дві жінки, які працювали в Іглесіаса. Одна з них була прибиральницею, а інша – фізіотерапевткою. Відповідні звинувачення також посипались проти двох керівників маєтків Іглесіаса, повідомляє The Sun.

Зазначається, що інциденти нібито трапились 2021 року в Домініканській Республіці та на Багамах. Жінки стверджують, що під час влаштування на роботу їх вимагали надсилати фото обличь та у повен зріст. Згодом Хуліо Іглесіас нібито ставив їм обурливі запитання, на кшталт: "Вам подобаються жінки?", "Вам подобається секс утрьох?", "Ви робили пластичну операцію на грудях?".

Одна з жінок заявила, що Хуліо Іглесіас піддав її насильницькому проникненню, яке завдало болю. Через це вона почувалась рабинею та лялькою. Окрім того, жінка стверджує, що її напоїли, скоїли проти неї фізичний напад та примусили до сексу втрьох. При цьому, поки вона працювала в Іглесіаса, їй забороняли заводити хлопця, а месенджери в телефоні перевіряли на предмет листувань. Після того, як ймовірна потерпіла звільнилась з роботи, в неї діагностували дистимічну депресію.

Інша жінка говорить, що Іглесіас вихвалявся тим, як знущався з попередньої, а потім переводив все це на жарт. Вона стверджує, що спочатку все було чудово, але після двох тижнів роботи співак почав її принижувати. А згодом взагалі артист нібито примусив показати груди та запитав, чи не було пластичної операції.

Наразі ведеться кримінальне розслідування, яке є конфіденційним. Сам співак утримується від коментарів. А от один із керівників маєтку Іглесіаса спростовує звинувачення та називає їх "нісенітницею".

