82-річний Роберт Де Ніро неочікувано заговорив українською і зробив важливу заяву для українців
Зірка Голлівуду підтримав Україну у складній боротьбі проти окупантів.
Голлівудський актор Роберт Де Ніро висловив свою підтримку українцям під час повномасштабного вторгнення.
Не секрет, що вже тривалий час знаменитість активно підтримує Україну у війні проти РФ. Цього разу Роберт вийшов на зв’язок із новим відеозверненням, аби підбадьорити український народ. Його опублікували на Instagram-сторінці Ukraine WOW.
Неочікуваним стало вітання актора українською мовою на початку відео. Почавши ролик з упевненого «привіт», Роберт Де Ніро продовжив своєю рідною англійською бажати українцям якнайшвидшого миру. Лауреат премії «Оскар» дав зрозуміти, що разом з усією своєю родиною не залишається осторонь кровопролитної війни та бачить злочини окупантів. А наприкінці вимовив «Слава Україні».
«Привіт. Добрі люди зі Сполучених Штатів підтримують вас у вашій боротьбі проти аморальної російської агресії. Тримайтеся. Від моєї родини та моїх співгромадян-американців я шлю вам любов і побажання миру та спокою. Слава Україні!» — виголосив зірка Голлівуду.
У коментарях українці не стримували емоцій вдячності за таку позицію та називали справжнім другом України.
Такий вже рідний, дякуємо вам!
Шановний Роберте, щиро дякую за вашу підтримку! Ваша популярність в Україні безмежна. З нетерпінням чекаю на зустріч з вами на вулицях Києва.
Героям слава! Дякуємо!
