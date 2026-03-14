Гламур
711
2 хв

82-річний Роберт Де Ніро неочікувано заговорив українською і зробив важливу заяву для українців

Зірка Голлівуду підтримав Україну у складній боротьбі проти окупантів.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Роберт Де Ніро

Роберт Де Ніро / © Associated Press

Голлівудський актор Роберт Де Ніро висловив свою підтримку українцям під час повномасштабного вторгнення.

Не секрет, що вже тривалий час знаменитість активно підтримує Україну у війні проти РФ. Цього разу Роберт вийшов на зв’язок із новим відеозверненням, аби підбадьорити український народ. Його опублікували на Instagram-сторінці Ukraine WOW.

Неочікуваним стало вітання актора українською мовою на початку відео. Почавши ролик з упевненого «привіт», Роберт Де Ніро продовжив своєю рідною англійською бажати українцям якнайшвидшого миру. Лауреат премії «Оскар» дав зрозуміти, що разом з усією своєю родиною не залишається осторонь кровопролитної війни та бачить злочини окупантів. А наприкінці вимовив «Слава Україні».

«Привіт. Добрі люди зі Сполучених Штатів підтримують вас у вашій боротьбі проти аморальної російської агресії. Тримайтеся. Від моєї родини та моїх співгромадян-американців я шлю вам любов і побажання миру та спокою. Слава Україні!» — виголосив зірка Голлівуду.

У коментарях українці не стримували емоцій вдячності за таку позицію та називали справжнім другом України.

  • Такий вже рідний, дякуємо вам!

  • Шановний Роберте, щиро дякую за вашу підтримку! Ваша популярність в Україні безмежна. З нетерпінням чекаю на зустріч з вами на вулицях Києва.

  • Героям слава! Дякуємо!

Нагадаємо, нещодавно переможець «МастерШефа-16» Олександр Зубко взяв до рук зброю та пішов боронити Україну. Кулінар зробив заяву про свою службу в ЗСУ та поділився емоціями.

