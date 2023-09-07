83-річний Аль Пачіно після народження сина розійшовся з 29-річною коханою та судитиметься з нею

Лише три місяці тому пара стала батьками.

Голлівудський актор Аль Пачіно розійшовся зі своєю 29-річною обраницею Нур Альфаллах та судитиметься з нею.

Загалом, пара була у романтичних стосунках від квітня 2022 року. У червні цього року вони стали батьками. Нур Альфаллах народила голлівудському акторові сина Романа. Утім, закохані вирішили припинити їхні стосунки та збираються судитися.

Видання The Blast отримало документи, згідно з якими до суду подала саме Нур. Вона вимагає повну фізичну опіку над їхнім сином, утім Пачіно у певні дні зможе бачитися з дитиною. Тим часом юридичну опіку над Романом Альфаллах пропонує зробити спільною, тобто артист зможе брати участь у вирішенні важливих питань у житті сина: навчанні, лікуванні, релігійних поглядах та інших. До документів колишня обраниця актора додала "добровільну заяву про батьківство", яку вони підписали у присутності свідків через шість днів після народження сина.

Аль Пачіно, Нур Альфаллах

Також Нур вимагає, аби 83-річний Аль Пачіно оплатив всі її витрати у цій справі, зокрема й гонорари адвокатам.

Сума аліментів наразі не встановлена. Суддя має ознайомитися з доходами обох батьків. Після цього він встановлює суму, яку має платити батько дитині щомісяця.

Нагадаємо, Нур Альфаллах у червні народила 83-річному Аль Пачіно сина. Утім, ще до народження дитини, актор не був впевнений, що саме він батько. Артист змусив 29-річну кохану зробити ДНК-тест, який, своєю чергою, підтвердив його батьківство. До речі, наприкінці серпня Нур Альфаллах показала перше фото їхнього сина Романа.

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