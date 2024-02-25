83-річного Аль Пачіно вперше після суду з питань опіки сина застали на побаченні з 30-річною обраницею

Пара разом провела час у Каліфорнії.
Голлівудський актор Аль Пачіно після судових урегулювань питання щодо опіки над сином показався на публіці зі своєю 30-річною обраницею Нур Альфаллах.
Як повідомляє Page Six, стосунки пари після тривалих розбірок стали ще міцнішими. Так, Пачіно з молодшою на 53 роки коханою засвітилися на романтичному побаченні. Зокрема, пару побачили під час спільної вечері в одному з ресторанів Беверлі-Хіллз, штат Каліфорнія. Цікаво, що закохані були вбрані у повністю чорні образи, щоб залишатися максимально непримітними.
До слова, після побачення обранці сіли в автомобіль. Так, за кермом була Альфаллах, а поруч з нею на пасажирському сидінні знаходився Пачіно.
Зазначимо, у закоханих у червні минулого року народився син Роман. Утім, ще до народження дитини, актор не був впевнений, що саме він є батьком дитини, адже протягом багатьох років Пачіно думав, що вже не може мати дітей. Так, його 29-річна кохана зробила ДНК-тест, де визначилося, що він дійсно є біологічним батьком малюка. Однак, Нур вирішила судитися з обранцем і висунула власні умови у питаннях опіки над їхнім сином, які задовольнили.
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