83-річний Роберт Де Ніро вийшов у світ із молодою коханою, яка народила йому сьому дитину

Роберт Де Ніро / © Associated Press

Реклама

Голлівудський актор Роберт Де Ніро вперше за тривалий час з’явився на публіці з молодою коханою, тренеркою з бойових мистецтв Тіффані Чен.

Парочка разом побувала на світському заході у Нью-Йорку. Зокрема, вони відвідали прем’єрний показ третьої частини комедії «Знайомство з Факерами», де зірка Голлівуду зіграв одну з головних ролей.

Реклама

83-річний Роберт Де Ніро обрав доволі стримане вбрання. Актор одягнув темні штани, гольф та піджак. Тим часом 45-річна Тіффані Чен позувала на червоному хіднику в довгій яскравій сукні та сіром кардигані. Своє волосся обраниця артиста зібрала у хвостик.

Реклама

Роберт Де Ніро з коханою / © Associated Press

До слова, пара перебуває в стосунках від 2021 року, але доволі рідко разом з’являється на публіці. Взагалі, вони ретельно приховували свій роман та уникали будь-яких коментарів. Вперше закохані разом дебютували лише у травні 2023 року на червоному хіднику Каннського кінофестивалю. Також саме тоді у пари народилась спільна донька Джіа.

Роберт Де Ніро з коханою / © Associated Press

А загалом у Роберта Де Ніро семеро дітей від чотирьох різних жінок. Перша дружина Даєнн Ебботт народила йому сина Рафаеля. Також актор удочерив доньку Дрену тодішньої коханої. У стосунках із моделлю Тукі Сміт з’явилися на світ близнюки Джуліан та Ерін. Друга дружина Грейс Гайтауер народила актору сина Елліота та доньку Гелен.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський артист Майкл Дуглас здійснив рідкісний родинний вихід у світ. Актор показався на публіці з дітьми від дружини Кетрін Зети-Джонс.

Новини партнерів