84-річна Джейн Фонда зізналась, що хвора на рак: "Я почала курс хіміотерапії"

Артистка Джейн Фонда зізналась, що вже пів року бореться з онкологією.

Знаменитість зізналась, що медики діагностували у неї неходжкінську лімфому. Нині Джейн лікується, вже як пів року проходить курс хіміотерапії. Загалом, цей вид раку, який діагностували в акторки, піддається лікуванню, і 80% пацієнтів одужують.

Джейн Фонда / Фото: ellecanada.com

"Отже, мої дорогі друзі, хочу поділитися особистим. Мені поставили діагноз неходжкінська лімфома, і я почала хіміотерапію. Це рак, який дуже добре піддається лікуванню. 80% людей виживають, тому мені дуже пощастило. Мені також пощастило, тому що я маю медичне страхування та доступ до найкращих лікарів і лікування. Я усвідомлюю, і це боляче, що я маю в цьому привілей", - поділилася знаменитість у своєму Instagram.

Джейн додала, що вже пів року бореться з хворобою, і її лікування минає успішно. Загалам, вона не дозволить, аби недуг вплинув на її активне життя.

Джейн Фонда / Фото: Getty Images

"Я роблю хіміотерапію протягом шести місяців і справляюся з лікуванням досить добре, і, повірте мені, я не дозволю цьому завадити моєму кліматичному активізму", - додала зірка.

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