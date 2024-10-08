84-річний Аль Пачіно пережив клінічну смерть: "У мене не було пульсу"

Артист розповів, як це сталося та що він відчував тоді.

Голлівудський актор Аль Пачіно шокував, як пережив клінічну смерть.

Артист ледь не пішов з життя, коли був розпал пандемії COVID-19, а саме чотири роки тому. 84-річний Аль Пачіно говорить, що йому тоді різко стало зле. Зокрема, актора мучила лихоманка та зневоднення. Тож, він попросив покликати йому на допомогу медсестру. Згодом Аль Пачіно втратив свідомість, а коли отямився, то в його будинку було шестеро лікарів, які екстрено надавали йому медичну допомогу.

"У мене не було пульсу. За лічені хвилини швидка допомога була перед моїм будинком. У мене у вітальні було близько шести парамедиків і двоє лікарів. Було шоком відкрити очі й побачити це. Всі були навколо мене, і вони сказали: "Він повернувся. Він тут", - пригадав актор, пише The New York Times.

Аль Пачіно / Фото: Associated Press

Аль Пачіно поділився, що пережив клінічну смерть. Також артист зізнався, що тоді вперше замислився над тим, що відчуває людина перед тим, як йде з життя.

"Я не бачив білого світла чи чогось такого. Там нічого не було. Як каже Гамлет: "Бути чи не бути"; "Недосліджена країна, з якої не повертається жоден мандрівник". Нічого такого. Тебе просто більше немає. Я ніколи в житті про таке не думав", - додав актор.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Камалія розповідала, як пережила клінічну смерть. Це трапилося на початку 2000-х років через хворобу нирок.

Читайте також: