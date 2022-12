84-річний Ентоні Гопкінс захопив відео, де танцює у шапочці Санта-Клауса

Голлівудський оскароносний актор Ентоні Гопкінс оригінально привітав шанувальників із Різдвом та прийдешнім Новим роком.

Зокрема, у своєму фотоблогу знаменитість опублікував відео, де він у шапочці Санта Клауса танцює під пісню Леонарда Коена - Dance Me to the End of Love. Гопкінс і сам підспівував слова композиції. Під відео знаменитий актор залишив слова з привітаннями та побажаннями.

"Народжений вільним. Будь вільним. Щасливих свят", - побажав підписникам Ентоні.

Зазначимо, легендарний Ентоні Гопкінс у танцях може дати фору будь-якому молодику. Коли знаменитість став володарем другої статуетки "Оскар", то відсвяткував це запальним танцем з відомою акторкою Сальмою Гаєк.

