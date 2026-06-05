85-річна Барбара Брильська зізналася у тяжкій невиліковній хворобі: "Самі ліки — це смерть"

Барбара Брильська / © sofijon.pl

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Польська акторка Барбара Брильська зізналася, що страждає від тяжкої невиліковної хвороби.

Знаменитість розкрила невтішні подробиці про стан свого здоров’я. Вона каже, що почувається все гірше й гірше. Зокрема, її підводить пам’ять, вона все більше й більше забуває все. Окрім того, акторку мучать суглоби. За її словами, вона щодня відчуває жахливий біль. Причиною цього стану Брильська називає старість. Їй уже 85 років, і вік дає про себе знати.

«Я дуже багато чого забуваю, все більше й більше. Хвороба викручує пальці. Кожен палець в інший бік. І боляче, і нічого з цим не вдіяти. Лікуватися марно, це не допоможе. Це хвороба старості. Нема ліків. Лише від тиску, від цукру, вітаміни. У мене болить усе. Що я можу хотіти? Спокою і здоров’я», — розповіла артистка.

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Барбара Брильська / © www.kino-teatr.ru

Брильська з сумом зізналася, що їй уже нічого не хочеться. Живе вона окремо, а від допомоги відмовляється. Єдине, що її син робить для неї закупи в магазинах, щоб їй не доводилося піднімати важке. Всьому іншому вона сама дає раду.

«Мені вже нічого не потрібно. Самі ліки тільки — це смерть. Тож я живу, як можу. Я не хочу помічниці. Живу сама. Син живе окремо зі своєю родиною, а я наразі все роблю сама. Він, правда, робить закупи, щоб я не тягала важке. А решта — все сама», — ділиться акторка.

Зазначимо, Барбара Брильська підтримує Україну у війні з Росією ще від 2014 року. 2022-го, після початку повномасштабного російського вторгнення, її позиція не змінилася. Акторка також підтримувала колегу Лію Ахеджакову, яку цькували в РФ за антивоєнну позицію. Росіян вона ж назвала «проклятим народом».

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Енн Гетевей шокувала зізнанням про свою хворобу. Недугу артистка приховувала 10 років.

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