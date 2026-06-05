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- Гламур
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85-річна Барбара Брильська зізналася у тяжкій невиліковній хворобі: "Самі ліки — це смерть"
Акторка розповіла невтішні подробиці про стан свого здоров’я.
Польська акторка Барбара Брильська зізналася, що страждає від тяжкої невиліковної хвороби.
Знаменитість розкрила невтішні подробиці про стан свого здоров’я. Вона каже, що почувається все гірше й гірше. Зокрема, її підводить пам’ять, вона все більше й більше забуває все. Окрім того, акторку мучать суглоби. За її словами, вона щодня відчуває жахливий біль. Причиною цього стану Брильська називає старість. Їй уже 85 років, і вік дає про себе знати.
«Я дуже багато чого забуваю, все більше й більше. Хвороба викручує пальці. Кожен палець в інший бік. І боляче, і нічого з цим не вдіяти. Лікуватися марно, це не допоможе. Це хвороба старості. Нема ліків. Лише від тиску, від цукру, вітаміни. У мене болить усе. Що я можу хотіти? Спокою і здоров’я», — розповіла артистка.
Брильська з сумом зізналася, що їй уже нічого не хочеться. Живе вона окремо, а від допомоги відмовляється. Єдине, що її син робить для неї закупи в магазинах, щоб їй не доводилося піднімати важке. Всьому іншому вона сама дає раду.
«Мені вже нічого не потрібно. Самі ліки тільки — це смерть. Тож я живу, як можу. Я не хочу помічниці. Живу сама. Син живе окремо зі своєю родиною, а я наразі все роблю сама. Він, правда, робить закупи, щоб я не тягала важке. А решта — все сама», — ділиться акторка.
Зазначимо, Барбара Брильська підтримує Україну у війні з Росією ще від 2014 року. 2022-го, після початку повномасштабного російського вторгнення, її позиція не змінилася. Акторка також підтримувала колегу Лію Ахеджакову, яку цькували в РФ за антивоєнну позицію. Росіян вона ж назвала «проклятим народом».
Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Енн Гетевей шокувала зізнанням про свою хворобу. Недугу артистка приховувала 10 років.