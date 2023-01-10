85-річна Джейн Фонда повідомила про ремісію онкологічного захворювання

Голлівудська зірка Джейн Фонда, яка у вересні повідомила про своє онкологічне захворювання, нарешті перебуває на стадії ремісії.

Наразі акторка припинила курс хіміотерапії та вже почувається значно краще. Про це вона розповіла Entertainment Tonight.

"Про те, що рак знаходиться у стадії ремісії, я дізналася напередодні свого 85-річчя. Тому я по-справжньому святкувала. Я припинила хіміотерапію і почуваюся добре. Я отримала можливість випробувати те, що зазнали сотні мільйонів інших людей у світі", - розповіла акторка.

Фото: Associated Press

Втім, Фонда зізналася, що під час лікування стала частіше думати про смерть.

"Я багато думаю про смерть. Останні 30 років. Я думаю, що це чудово. Важко жити правильно, якщо ти не думаєш про смерть. Це частина життя", - поділилася акторка.

Нагадаємо, що медики діагностували у Джейн неходжкінську лімфому. Вид раку, який діагностували в акторки, піддається лікуванню, і 80% пацієнтів одужують.

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