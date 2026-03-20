Чак Норріс / © facebook.com/officialchucknorrispage

Американський актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс, який нещодавно відсвяткував 86-річчя, опинився в лікарні на Гаваях.

Інформація про госпіталізацію з’явилася раптово та одразу викликала хвилю обговорень. За даними інсайдерів TMZ, актор опинився у лікарні на острові Кауаї після невідомого інциденту. Деталі того, що саме сталося, наразі не розкриваються. Водночас джерела наголошують: ситуація не має вигляду критичної. Стан актора оцінюють як стабільний та заявляють, що він у гарному настрої.

Чак Норріс / © Getty Images

За словами близьких до актора людей, ще зовсім нещодавно він почувався чудово. У середу Норріс жартував, підтримував активність і навіть тренувався. Один із друзів розповів, що спілкувався з ним телефоном і не помітив жодних тривожних сигналів. Це лише додає інтриги до ситуації, адже різка госпіталізація має вигляд несподіваної.

