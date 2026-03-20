86-річний Чак Норріс помер: що відомо про останні дні життя актора, його родину та кар’єру

Зірки не стало у віці 86 років після бентежних новин про його госпіталізацію. Пропонуємо пригадати, що залишив після себе легендарний голлівудський актор.

Чак Норріс, його родина

Чак Норріс, його родина / © Associated Press

Американський актор та майстер бойових мистецтв Чак Норріс помер у віці 86 років.

Сумну звістку повідомила родина зірки. Офіційну причину смерті поки що не розголошують. Відомо, що Чак Норріс пішов у засвіти після його госпіталізації на Гаваях. Новина стала сумним ударом для близького оточення, адже днями раніше вони бачили актора у доброму гуморі. Тож, здавалося, нічого не віщувало біди. Та, на жаль, серце актора таки не витримало. Чака Норріса не стало зранку 19 березня у віці 86 років.

До речі, останню публічну заяву знаменитість зробив у свій останній день народження цього року. Він записав відео й показав своїм шанувальникам в Instagram свою неперевершену спортивну витривалість, довівши, що вік для нього — це лише цифри.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про кар’єру та особисте життя Чака Норріса, який багатьом запам’ятався культовими ролями у бойовиках.

Чак Норріс / © instagram.com/chucknorris

Від військової служби до культових бойовиків — яким був творчий шлях зірки

Ще до акторської слави Норріс служив у Повітряних силах США, де й почав займатися бойовими мистецтвами. Згодом він здобув численні чорні пояси та відкрив власні школи карате, серед його учнів були Стів Макквін, Боб Баркер та Прісцилла Преслі.

У кіно Норріс дебютував наприкінці 1960-х, а вже у 70–80-х став зіркою бойовиків. Серед найвідоміших стрічок — «Загін Дельта», «Самотній вовк Маккуейд», «Кодекс мовчання» та «Зниклий безвісти».

Найбільшу популярність акторові принесла роль у серіалі «Вокер, техаський рейнджер», де він зіграв безкомпромісного борця зі злочинністю. Проєкт виходив дев’ять сезонів і зробив Норріса культовою фігурою попкультури.

Останнім фільмом, де знявся Чак Норріс, став «Агент розвідки» 2024 року. У кінокартині актор зіграв роль командира оперативного загону.

Цікаво, що його образ суворого героя згодом навіть став основою для численних інтернет-мемів, що перебільшували його силу та витривалість. Актор сприймав їх із гумором і навіть підтримував.

Чак Норріс / © Associated Press

Особисте життя Чака Норріса: що відомо про його п’ятьох дітей і двох дружин

Упродовж життя Чак Норріс був одружений двічі. Його першою дружиною стала Діана Холечек, з якою він побрався ще у юному віці. У цьому шлюбі народилися двоє синів — Майк Норріс та Ерік Норріс.

Після розлучення актор вдруге одружився з Джиною О’Келлі, з якою прожив до кінця життя. У подружжя народилися близнюки. Згодом він дізнався і про позашлюбну доньку Діну, яка зв’язалася з ним сама у дорослому віці. Загалом у Норріса залишилося п’ятеро дітей, частина з яких пішла його творчим шляхом, тоді як інші обрали життя поза публічністю. За життя Чак також встиг стати дідусем понад 10 онуків.

Чак Норріс з дружиною Джиною / © Associated Press

Останні роки актор мешкав на власному ранчо в штаті Техас разом із дружиною Джиною О’Келлі й багато часу присвячував родині, відійшовши від кіно. Подружжя оселилося неподалік міста Навасота біля Г’юстона. Саме там Норріс розвивав свою благодійну діяльність — засновану ним організацію Kickstart Kids, яка допомагає школярам опановувати бойові мистецтва, дисципліну та впевненість у собі ще від 1990-х і дотепер.

Чак Норріс з родиною / © instagram.com/chucknorris

Окрім кіно та спорту, Норріс також залишив помітний слід і як автор. Він написав низку книг, присвячених вірі, внутрішній силі та життєвим принципам, серед яких автобіографії та мотиваційні праці. Через свої проєкти, благодійність і публічну діяльність актор прагнув надихати молодь, передаючи власні цінності сили духу, самодисципліни та відповідальності.

У результаті Чак Норріс залишив після себе не лише десятки культових ролей, а й став справжнім символом сили, витривалості та непохитності для мільйонів глядачів по всьому світу.

Чак Норріс / © instagram.com/chucknorris

