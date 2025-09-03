86-річний керівник ансамблю Вірського зізнався про розмір своєї пенсії і скільки має квартир

Мирослав Вантух

У відвертому інтерв’ю художній керівник найвідомішого танцювального колективу України Мирослав Михайлович Вантух вперше розповів про свої статки і на що зміг заробити протягом майже 70 років своєї кар’єри.

Легендарний хореограф вже більше 46 років керує Національним заслуженим академічним ансамблем танцю України ім. Павла Вірського. За цей час Мирослав Михайлович отримав десятки нагород, в тому числі, найвищу відзнаку в державі "Національна легенда України". У розмові з журналісткою Анною Севастьяновою для проєкту "Наодинці" Вантух вперше розкриває, скільки має квартир, машин і яка в нього пенсія.

"У мене є автівка, якій вже більше двадцяти років, це Honda Accord. Пройшла півтора мільйона кілометрів. Я досі за кермом. Звісно, в мене є квартира, дача шість соток. Квартира одна, а нащо мені дві квартири?", - зізнається Мирослав Михайлович.

За словами народного артиста, крім офіційної пенсії, він має також надбавки і стипендії за різні регалії. Відповідаючи на запитання про суму своєї пенсії, Вантух зізнався, що вона складає близько 24 тисяч гривень: "Я - професор, академік, до того ж стаж величезний. Крім того, я досі працюю, і жінка моя працює. Окрім пенсії я отримую стипендію і доплати, як почесний громадянин міста Києва, наприклад. Ще як академіку мені нараховують стипендію у 4 тисячі 600 гривень. І ось так, докупи-докупи, і щось лишається, і дітям допомагати є змога".

86-річний Мирослав Вантух досі викладає і керує ансамблем майже півстоліття / © Фото з особистого архіву

Зазначимо, раніше інші народні артисти також озвучували суму своїх пенсій. Наприклад, у Іво Бобула вона складає близько 10 тисяч гривень, а у Павла Зіброва - вісім з половиною.

До слова, у великому інтерв"ю для "Наодинці" 86-річний хореограф також розповів про зустрічі з усіма президентами України, як двічі спілкувався з Путіним, чим його вразив Фідель Кастро і про що питала Королева Єлизавета ІІ. А також - чому за зайві кілограми може звільнити танцівника, які зарплати отримують в його колективі, і як просить артисток вагітніти по черзі.