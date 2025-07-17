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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
776
Час на прочитання
2 хв

87-річна Лариса Кадочникова розсекретила стосунки з молодшим на 25 років адвокатом

Лариса Кадочникова вже як шість років не самотня. Артистка зізналась, як почалися її стосунки з обранцем.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Лариса Кадочникова

Лариса Кадочникова

Зірка "Тіней забутих предків", акторка Лариса Кадочникова, яка на початку року потрапила в гучний скандал через відмову говорити українською, розсекретила стосунки з адвокатом.

Артистка вже тривалий час перебуває в цивільному шлюбі. Обранцем зірки став адвокат на ім'я Андрій, пише Oboz.ua. Лариса Кадочникова познайомилася з ним, коли зверталася за допомогою в юридичних питаннях після смерті її другого чоловіка. Нинішній обранець молодший за акторку на 25 років. Артистка говорить, що він неабияк гарний, розумний, переймається долею України. Щоправда, знаменитість визнає, що в нього доволі непростий характер.

"Він дійсно молодший. Красивий, дуже розумний і неймовірно патріотичний. Я навіть не очікувала, що він буде так переживати за долю України, допомагати. Я дуже пишаюся ним. Як ми познайомилися? Він допомагав мені з юридичними питаннями після смерті другого чоловіка. А потім якось самі собою зблизилися. Але він людина непроста – мені взагалі по життю трапляються чоловіки з характером", - поділилася артистка.

Лариса Кадочникова

Лариса Кадочникова

Пара перебуває в стосунках вже протягом шести років. Акторка не квапиться укладати шлюб із обранцем. Лариса Кадочникова говорить, що з роками зрозуміла, що штамп у паспорті не головне. Акторка більше переймається тим, що відбувається між ними.

"Ми разом уже шість років. Офіційно поки що не оформляли стосунків. Не знаю, подивимося, як буде. Згодом я зрозуміла, що штамп у паспорті – не головне. Важливіше, що відбувається у стосунках", - додала акторка.

Зазначимо, Лариса Кадочникова була двічі заміжньою. Першим чоловіком артистки став кінорежисер Юрій Іллєнко, з яким вона прожила 18 років у шлюбі та зі скандалом розлучилася. Вдруге акторка вийшла заміж за Михайла Саранчука. Вони були разом протягом 30 років, аж до самої смерті чоловіка, який пішов з життя 2014 року.

Нагадаємо, нещодавно соліст хору "Гомін" Вадим Яценко розсекретив, як почалися його стосунки з дружиною. Також диригент зізнався, як освідчувався обраниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
776
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