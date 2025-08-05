87-річний Ентоні Гопкінс епічно потролив Кім Кардашян та її маску для обличчя, що омолоджує

Кім Кардашян та Ентоні Гопкінс / © Associated Press

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Голлівудський оскароносний актор Ентоні Гопкінс епічно потролив американську світську левицю Кім Кардашян за її маску для обличчя, що нібито допомагає мати молодший вигляд.

Кардашян запустила в продаж лінійку масок. Їх потрібно одягати на ніч. Маски нібито підтягують підборіддя та допомагають мати молодший вигляд. Щоправда, користувачам Мережі вони аж занадто нагадали ту, яку одягали на героя фільму "Мовчання ягнят" Ганнібала Лектора, якого втілив на екранах Ентоні Гопкінс.

Актор теж не оминув увагою б'юті-тренд. Він придбав маску та вже приміряв її. 87-річний артист з гумором зазначив, що почувається на 10 років молодшим. Наприкінці відео Ентоні Гопкінс зробив фірмовий жест персонажа Ганнібала Лектора.

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"Дякую тобі, Кім. Не бійся приходити на вечерю", - підписав ролик актор, чим також покепкував із Кім Кардашян, адже зробив відсилання до фільму "Мовчання ягнят".

Зазначимо, фільм "Мовчання ягнят" вийшов на екрани 1991 року. Ентоні Гопкінс зіграв там роль Ганнібала Лектора. Хоч в актора й було мало екранного часу, однак його гра настільки підкорила глядачів та кінокритиків, що врешті він став лауреатом премії "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль".