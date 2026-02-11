ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
2 хв

88-річна Ада Роговцева пожалілась на проблеми зі здоров'ям: "Злягла з високою температурою"

Також артистка вшанувала пам'ять свого покійного сина.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ада Роговцева

Ада Роговцева / © facebook.com/adarogovtseva

Легендарна українська акторка Ада Роговцева пожалілась на проблеми зі здоров'ям.

У своєму Instagram 88-річна артистка ділиться, що ця зима їй дається тяжко, і не лише через тривалі відключення світла. Знаменитість говорить, що весь січень прохворіла. Зокрема, акторка підхопила вірус. Коли Ада Роговцева одужала, то встигла відіграти три вистави та знову злягла з високою температурою. Наразі артистка лікується та поступово одужує.

"Довга тяжка темна зима. Весь січень і лютий я прохворіла. Спочатку один вірус. Наче вискочила, зіграла три вистави. І знов злягла з високою температурою. Дуже прикро, бо в п'ятьох містах переносили вистави. Одужую потроху", - поділилась артистка.

Ада Роговцева

Ада Роговцева

А 11 лютого для Ади Роговцевої пам'ятна дата. Цього дня син акторки міг би святкувати день народження. Проте Костянтина Степанкова не стало 11 липня 2012 року у віці 50 років. Тож, цього дня Ада Роговцева поминає сина. У своєму Instagram артистка вшанувала його пам'ять.

"Чотирнадцять років я не вітаю мого Костика, а поминаю. Чотирнадцять років живу без нього, - та все ж із ним щомиті. Любов не минає. Любов не йде з серця, а наче глибше й глибше проростає в саме єство. Люблю тебе, сину. Зустрічаю в твій день свою чергову весну без тебе", - вшанувала пам'ять сина артистка.

Архівне фото Ади Роговцевої з сином / © instagram.com/ada_rogovtseva

Архівне фото Ади Роговцевої з сином / © instagram.com/ada_rogovtseva

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту Ot Vinta повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям. У музиканта Юрія Журавля стався інфаркт.

Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie