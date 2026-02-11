88-річна Ада Роговцева пожалілась на проблеми зі здоров'ям: "Злягла з високою температурою"

Ада Роговцева / © facebook.com/adarogovtseva

Легендарна українська акторка Ада Роговцева пожалілась на проблеми зі здоров'ям.

У своєму Instagram 88-річна артистка ділиться, що ця зима їй дається тяжко, і не лише через тривалі відключення світла. Знаменитість говорить, що весь січень прохворіла. Зокрема, акторка підхопила вірус. Коли Ада Роговцева одужала, то встигла відіграти три вистави та знову злягла з високою температурою. Наразі артистка лікується та поступово одужує.

"Довга тяжка темна зима. Весь січень і лютий я прохворіла. Спочатку один вірус. Наче вискочила, зіграла три вистави. І знов злягла з високою температурою. Дуже прикро, бо в п'ятьох містах переносили вистави. Одужую потроху", - поділилась артистка.

Ада Роговцева

А 11 лютого для Ади Роговцевої пам'ятна дата. Цього дня син акторки міг би святкувати день народження. Проте Костянтина Степанкова не стало 11 липня 2012 року у віці 50 років. Тож, цього дня Ада Роговцева поминає сина. У своєму Instagram артистка вшанувала його пам'ять.

"Чотирнадцять років я не вітаю мого Костика, а поминаю. Чотирнадцять років живу без нього, - та все ж із ним щомиті. Любов не минає. Любов не йде з серця, а наче глибше й глибше проростає в саме єство. Люблю тебе, сину. Зустрічаю в твій день свою чергову весну без тебе", - вшанувала пам'ять сина артистка.

Архівне фото Ади Роговцевої з сином / © instagram.com/ada_rogovtseva

