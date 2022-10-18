Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

88-річна Софі Лорен вперше за довгий час з'явилася на публіці і приголомшила зовнішнім виглядом

Дата публікації
Перегляди
1811
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
88-річна Софі Лорен вперше за довгий час з'явилася на публіці і приголомшила зовнішнім виглядом

Фото: Associated Press

Зірка світового кіно продемонструвала розкішний образ на публічному заході.

88-річна акторка Софі Лорен вперше за тривалий час вийшла у світ та показала, який вигляд має зараз.

Італійська акторка з'явилася на відкритті одного зі своїх ресторанів у Мілані. Зірка кіно вийшла під руку зі своїм сином Карло та онуками Вітторіо й Беатріс.

На 88-річній акторці був одягнений розкішний штанний костюм від Giorgio Armani молочного кольору, а також масивні прикраси з камінням. Образ зірка доповнила стильними окулярами.

Для свого віку Лорен має просто дивовижний вигляд, однак останнім часом у акторки все більше помітні проблеми з артритом. Через хворобу Софі важко пересуватися самостійно та довго стояти на ногах, тому весь час під час заходу її підтримували за руку близькі.

Останнім часом зірка все рідше з'являється на очах у публіки та багато часу проводить на своїй віллі в Італії.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1811
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація