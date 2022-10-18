88-річна Софі Лорен вперше за довгий час з'явилася на публіці і приголомшила зовнішнім виглядом

88-річна акторка Софі Лорен вперше за тривалий час вийшла у світ та показала, який вигляд має зараз.

Італійська акторка з'явилася на відкритті одного зі своїх ресторанів у Мілані. Зірка кіно вийшла під руку зі своїм сином Карло та онуками Вітторіо й Беатріс.

На 88-річній акторці був одягнений розкішний штанний костюм від Giorgio Armani молочного кольору, а також масивні прикраси з камінням. Образ зірка доповнила стильними окулярами.

Для свого віку Лорен має просто дивовижний вигляд, однак останнім часом у акторки все більше помітні проблеми з артритом. Через хворобу Софі важко пересуватися самостійно та довго стояти на ногах, тому весь час під час заходу її підтримували за руку близькі.

Останнім часом зірка все рідше з'являється на очах у публіки та багато часу проводить на своїй віллі в Італії.

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