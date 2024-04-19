88-річний Ален Делон отримав від Володимира Зеленського важливу нагороду України

Легендарний французький актор Ален Делон отримав від президента України Володимира Зеленського важливу нагороду.

Головнокомандувач нагородив 88-річного зірку кіно орденом "За заслуги". Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко в прямому ефірі телеканалу TV5 Monde. Зазначається, що Алену Делону вручили важливу нагороду за підтримку України у війні, яку вороже розв'язала Росія. До слова, отримати орден "За заслуги" – це рідкісний випадок для іноземця.

"Від першого дня повномасштабної війни Делон багато висловлювався на підтримку України. Для нас це символ, це важливо. Президент Володимир Зеленський вручає Алену Делону орден "За заслуги". Дуже рідкісний і безпрецедентний жест для іноземця", - йдеться в повідомленні.

Ален Делон отримав орден від Володимира Зеленського

Зазначимо, Ален Делон від перших днів повномасштабної війни підтримав Україну та засудив ворожі дії країни-агресорки Росії. Ба більше, аби висловити слова підтримки українцям актор вперше за тривалий час вийшов на публіку. Окрім того, Ален Делон брав інтерв'ю у Володимира Зеленського, а також напам'ять читав вірш Тараса Шевченка – "Заповіт".

Нагадаємо, нещодавно Алена Делона помістили під посилену опіку, через яку артист не може розпоряджатися власним майном. Відповідні міри триватимуть протягом п'яти років.

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