88-річний Ален Делон подасть позов до суду на сина за його заяву про "останнє Різдво" батька

Легендарний французький актор Ален Делон був обурений заявами сина Ентоні в одному з інтерв'ю відомому французькому виданню.

Так, син зірки тривалий час у ЗМІ відверто розповідав про важкий стан батька після двох інсультів. Нещодавно Ентоні Делон зізнався, що його найріднішій людині важко змиритися зі своїм "ослабленим станом здоров'я" і він відчуває себе "принижено". І навіть додав, що це "останнє Різдво" 88-річного тата.

Ален Делон з сином / Фото: Associated Press

"Він мало говорить, адже стомлюється. Його дратує, коли ми просимо повторити сказане, тому що його мова не завжди чітка, а голос – тихий", – заявив Ентоні Делон про свого батька в інтерв'ю Paris Match.

Це стало причиною розколу в сім'ї. Хворий актор не погоджується з такими заявами. Тому через декілька годин після виходу інтерв'ю адвокат Алена заявив, що вони збираються подати позов до суду за "таку приголомшливу інформацію у ЗМІ". І додав, що знаменитість "уже не може терпіти агресивність Ентоні, який постійно говорить йому, що він старець", пише the Guardian.

Ален Делон з сином / Фото: Associated Press

Зазначимо, ще декілька років тому сам Ален Делон розповідав, що за умови погіршення стану його здоров'я він піде з життя за допомогою евтаназії. Втім, тоді Ентоні не підтримав таку ідею батька. Натомість пообіцяв бути поруч і підтримувати тата.

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