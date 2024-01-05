88-річний Ален Делон подасть позов до суду на сина за його заяву про "останнє Різдво" батька

Актор обурений словами Ентоні про його здоров'я.
Легендарний французький актор Ален Делон був обурений заявами сина Ентоні в одному з інтерв'ю відомому французькому виданню.
Так, син зірки тривалий час у ЗМІ відверто розповідав про важкий стан батька після двох інсультів. Нещодавно Ентоні Делон зізнався, що його найріднішій людині важко змиритися зі своїм "ослабленим станом здоров'я" і він відчуває себе "принижено". І навіть додав, що це "останнє Різдво" 88-річного тата.
"Він мало говорить, адже стомлюється. Його дратує, коли ми просимо повторити сказане, тому що його мова не завжди чітка, а голос – тихий", – заявив Ентоні Делон про свого батька в інтерв'ю Paris Match.
Це стало причиною розколу в сім'ї. Хворий актор не погоджується з такими заявами. Тому через декілька годин після виходу інтерв'ю адвокат Алена заявив, що вони збираються подати позов до суду за "таку приголомшливу інформацію у ЗМІ". І додав, що знаменитість "уже не може терпіти агресивність Ентоні, який постійно говорить йому, що він старець", пише the Guardian.
Зазначимо, ще декілька років тому сам Ален Делон розповідав, що за умови погіршення стану його здоров'я він піде з життя за допомогою евтаназії. Втім, тоді Ентоні не підтримав таку ідею батька. Натомість пообіцяв бути поруч і підтримувати тата.
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