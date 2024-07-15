88-річний Ален Делон вперше за тривалий час з'явився на рідкісному фото: який вигляд має актор зараз

Донька легендарного французького актора Алена Делона – Аннушка – показала рідкісне фото зірки.

Так, у фотоблогу Аннушка поділилася знімком за дозволу 88-річного тата. На зображенні Ален позує з новою стрижкою. Зокрема, додому до зірки завітав барбер, щоб зробити доглядові процедури й підстригти зірці волосся та бороду. За словами доньки актора, він залишається незмінним і ще досі вважає себе гарним.

Ален Делон

"Бо незважаючи ні на що, як то кажуть "шоу продовжується". Делон завжди буде Делоном. Завжди має гарний вигляд. Завжди бездоганний. Завжди елегантний. Як гарне вино. Постійно чудовий. На мою думку, фото вийшло чарівним. Він також вважає себе гарним на цьому знімку. Публікую з його дозволу як завжди", - написала у фотоблогу Аннушка.

Ален Делон

У коментарях шанувальники також погодилися з таким твердженням:

Як приємно бачити свого тата. Любові вам і вашому татові

Повністю згодна з тобою, Аннушка. Цей великий джентльмен, якого любить і поважає вся планета, залишається таким, яким був завжди: найкрасивішим і найвеличнішим

Все ще такий же красунчик

Нагадаємо, нещодавно 79-річний актор Майкл Дуглас вперше за тривалий час з'явився на публічному заході й попозував на червоному хіднику одразу з двома дітьми.

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