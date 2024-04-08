88-річному Алену Делону через суд заборонили розпоряджатися майном і помістили під посилену опіку

Відповідна заборона може тривати п'ять років, після чого суд знову може продовжити режим посиленої опіки.

Легендарного французького актора Алена Делона через суд помістили під посилену опіку.

Відповідне рішення було прийнято на початку квітня під час судового засідання у французькому муніципалітеті Монтаржі, пише Lefigaro. Відтепер артист не зможе самостійно розпоряджатися власним майном. Зазначається, що доходи та власність Делона перейшли у розпорядження опікуна, якого призначили знаменитості, однак його ім'я приховують.

Відповідна заборона щодо розпоряджання власним майном може тривати до п'яти років, після чого суд може її продовжити.

Ален Делон / Фото: Associated Press

Зазначимо, 88-річний Ален Делон ще у січні потрапив під захист суду, коли йому призначили опікуна. Відповідне рішення було прийнято через стан здоров'я актора. Утім, Делон, попри опіку, і надалі міг розпоряджатися власним майном, за винятком його продажі. Актора помістили під посилену опіку внаслідок судових розбірок, які ініціювали його діти. Старший син Делона заявив, що 2023 року батько міг відсвяткувати останнє в його житті Різдво, а сестру та молодшого брата звинуватив у тому, що ті приховували від нього, як насправді почувається актор та результати його медичних обстежень. Раніше суд позбавив дітей артиста права на опіку над ним.

Нагадаємо, у лютому в будинку Алена Делона провели обшуки. У ході перевірки правоохоронці виявили в актора 72 одиниці вогнепальної зброї та понад 3 тисяч патронів.

Читайте також: