89-річна Софі Лорен після екстреної операції вийшла на зв'язок та зізналась, як почувається

Відома італійська акторка та співачка Софі Лорен вийшла на зв'язок після того, як її екстрено прооперували.

До слова, 89-річна знаменитість подякувала прихильникам, що ті хвилювалися за неї. Акторка поквапилася заспокоїти, що наразі з нею все гаразд. Операція минула успішно. Нині Лорен необхідний відпочинок. Також на артистку чекає тривалий курс реабілітації.

"Я дякую всім за турботу, які ви проявили до мене. Мені вже ліпше. Тепер потрібно пройти курс реабілітації та дати собі спокійно відпочити", - йдеться в заяві акторки, пише The Independent.

Софі Лорен / Фото: Associated Press

Зазначимо, нещодавно Софі Лорен неабияк налякала своїх прихильників. Знаменитість потрапила до лікарні, де їй терміново зробили операцію. Виявилося, з акторкою стався нещасний випадок. Вона впала у ванній кімнаті та зламала стегнову кістку. Травма виявилася настільки серйозною, що без хірургічного втручання не обійшлося.

Нагадаємо, нещодавно голлівудському актору Арнольду Шварценеггеру зробили термінову операцію. У зірки бойовиків була серйозна травма руки.

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