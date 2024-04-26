9-річна донька Олександра Скічка отримала поранення голови: "Довелося зашивати рану"

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка – бізнесвумен Єлизавета Юрушева – розповіла, що їхня 9-річна донька Наталія травмувала голову.

У своєму фотоблогу дружина Скічка опублікувала фото доньки, на якому видніється спеціальний пластир на голові після зашивання рани. За словами Єлизавети, вона дуже хвилювалася за Наталю, але сама дівчинка навіть не плакала й почувається добре. До слова, як саме трапилася травма Юрушева розповідати не стала. Як відомо, донька зіркового подружжя професійно займається бальними танцями. Тож, тепер дівчинка пропустить танцювальні змагання.

Донька Олександра Скічка та Єлизавети Юрушевої / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Ось моя супер дівчинка. Наш ранок почався з травми голови. У лікарні довелося зашивати рану! Вона зовсім не заплакала. Коли мене вже можна відкачувати, моя дівчинка усміхається! Ось сидимо в лікарні, і вона сміється з мене й каже, що "мама тримайся, не можна так завжди переживати!". Єдине, що її засмутило, що вона дуже готувалася до турніру в неділю, а тепер танцювати там не зможе", - написала Єлизавета.

Нагадаємо, нещодавно боксер В'ячеслав Узелков переніс операцію на серці. Через три тижні після реанімації спортсмен показав, який вигляд має і звернувся до коханої.

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