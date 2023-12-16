9-річна донька Юрія Ткача отримала свою першу акторську роль

Ліза з'явиться в новорічному мюзиклі.
Дружина відомого українського гумориста, зірки "Кварталу 95" і ведучого "Я люблю Україну" Юрія Ткача Вікторія повідомила, що їхня 9-річна донька Ліза вперше отримала головну роль у новорічній виставі.
Так, 17 грудня дівчинка виступить у ролі Герди у новорічній казці-мюзиклі "Снігова королева". Для неї це перша у житті роль. Тому Ліза активно готується та відвідує репетиції.
Зокрема, вистава буде наповненою різноманітними піснями. Так, дружина Ткача запостила ролик, де їхня донька записує спів у студії.
До того ж Вікторія поділилася емоціями 9-річної доньки. За її словами, Лізу перехоплюють емоції, хоча й місце для хвилювань теж знайшлося.
"Перша в житті головна роль… Хоча ні, перша і найголовніша в неї одна і на все життя – донечка. Вона в кайфі від підготовки, репетицій та атмосфери! Вірю і точно знаю, що все вийде. Маленька Герда. Лізі старанно готується. І переживає! І я разом з нею", - написала у своєму фотоблогу дружина відомого гумориста.
Своєю чергою, Юрій Ткач теж пишається такими досягненнями доньки у юному віці. Тому він перепостив відео з підготовки.
До речі, шоумен часто ділиться сімейним контентом з донькою. Нещодавно він показав, як підросла його Ліза та ніжно звернувся до неї.
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