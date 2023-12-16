9-річна донька Юрія Ткача отримала свою першу акторську роль

Дружина відомого українського гумориста, зірки "Кварталу 95" і ведучого "Я люблю Україну" Юрія Ткача Вікторія повідомила, що їхня 9-річна донька Ліза вперше отримала головну роль у новорічній виставі.

Так, 17 грудня дівчинка виступить у ролі Герди у новорічній казці-мюзиклі "Снігова королева". Для неї це перша у житті роль. Тому Ліза активно готується та відвідує репетиції.

Зокрема, вистава буде наповненою різноманітними піснями. Так, дружина Ткача запостила ролик, де їхня донька записує спів у студії.

Донька Юрія Ткача отримала головну роль у новорічному мюзиклі "Снігова королева"

До того ж Вікторія поділилася емоціями 9-річної доньки. За її словами, Лізу перехоплюють емоції, хоча й місце для хвилювань теж знайшлося.

"Перша в житті головна роль… Хоча ні, перша і найголовніша в неї одна і на все життя – донечка. Вона в кайфі від підготовки, репетицій та атмосфери! Вірю і точно знаю, що все вийде. Маленька Герда. Лізі старанно готується. І переживає! І я разом з нею", - написала у своєму фотоблогу дружина відомого гумориста.

Донька Юрія Ткача / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Своєю чергою, Юрій Ткач теж пишається такими досягненнями доньки у юному віці. Тому він перепостив відео з підготовки.

До речі, шоумен часто ділиться сімейним контентом з донькою. Нещодавно він показав, як підросла його Ліза та ніжно звернувся до неї.

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