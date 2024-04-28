9-річна донька Юрія Ткача перевтілилася в загадкову Klavdia Petrivna та зачарувала своїм голосом

Донька ведучого отримала чимало компліментів від інших зірок.
Український ведучий та гуморист Юрій Ткач разом з дружиною Вікторією приголомшили талантом їхньої 9-річної доньки Лізи.
Юна артистка на тлі бурхливих обговорень загадкової співачки Klavdia Petrivna, яка не показує свого обличчя, вирішила повторити її образ і заінтригувала фанів. Так, Ліза заспівала пісню анонімної виконавиці та зімітувала її загадкове вбрання з капелюхом і накидкою, в яких вона з'явилася на сцені під час концерту Артема Пивоварова.
"Нема сил вже тримати цю таємницю… Тепер і ви знаєте", - з гумором зазначило зіркове подружжя у фотоблогу.
До слова, у коментарях під публікацією зібралося чимало прихильників Лізи. Зокрема, юну артистку вже підтримали інші зірки та засипали її компліментами.
- "Так талановито!" – Анна Трінчер
- "Вау!" – Юлія Лущинська
- Так ось хто загадкова співачка
- То це Клавдія?
- Ну це просто неймовірно! Вона так гарно співає!
Зазначимо, нещодавно співачка Klavdia Petrivna, яка досі залишається анонімною, з'явилася на сцені на концерті Артема Пивоварова. Зрештою, артистка не показала свого обличчя, а ретельно замаскувалася за довгою червоною накидкою і капелюхом. Її виступ викликав фурор. Тож, у Мережі одразу взялися розсекречувати особистість загадкової гості. Нині юзери мають декілька припущень, хто ж може ховатися за маскою.
До речі, на концерт Артема Пивоварова й Klavdia Petrivna завітав і Юрій Ткач з донькою. Ведучий показав, як відірвався з донькою під запальні хіти.
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