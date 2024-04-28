9-річна донька Юрія Ткача перевтілилася в загадкову Klavdia Petrivna та зачарувала своїм голосом

Український ведучий та гуморист Юрій Ткач разом з дружиною Вікторією приголомшили талантом їхньої 9-річної доньки Лізи.

Юна артистка на тлі бурхливих обговорень загадкової співачки Klavdia Petrivna, яка не показує свого обличчя, вирішила повторити її образ і заінтригувала фанів. Так, Ліза заспівала пісню анонімної виконавиці та зімітувала її загадкове вбрання з капелюхом і накидкою, в яких вона з'явилася на сцені під час концерту Артема Пивоварова.

"Нема сил вже тримати цю таємницю… Тепер і ви знаєте", - з гумором зазначило зіркове подружжя у фотоблогу.

Донька Юрія Ткача з'явилася в образі загадкової співачки Klavdia Petrivna

До слова, у коментарях під публікацією зібралося чимало прихильників Лізи. Зокрема, юну артистку вже підтримали інші зірки та засипали її компліментами.

"Так талановито!" – Анна Трінчер

"Вау!" – Юлія Лущинська

Так ось хто загадкова співачка

То це Клавдія?

Ну це просто неймовірно! Вона так гарно співає!

Зазначимо, нещодавно співачка Klavdia Petrivna, яка досі залишається анонімною, з'явилася на сцені на концерті Артема Пивоварова. Зрештою, артистка не показала свого обличчя, а ретельно замаскувалася за довгою червоною накидкою і капелюхом. Її виступ викликав фурор. Тож, у Мережі одразу взялися розсекречувати особистість загадкової гості. Нині юзери мають декілька припущень, хто ж може ховатися за маскою.

До речі, на концерт Артема Пивоварова й Klavdia Petrivna завітав і Юрій Ткач з донькою. Ведучий показав, як відірвався з донькою під запальні хіти.

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