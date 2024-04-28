Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
9-річна донька Юрія Ткача перевтілилася в загадкову Klavdia Petrivna та зачарувала своїм голосом

9-річна донька Юрія Ткача перевтілилася в загадкову Klavdia Petrivna та зачарувала своїм голосом

9-річна донька Юрія Ткача перевтілилася в загадкову Klavdia Petrivna та зачарувала своїм голосом

Юрій Ткач з донькою та Klavdia Petrivna

Донька ведучого отримала чимало компліментів від інших зірок.

Український ведучий та гуморист Юрій Ткач разом з дружиною Вікторією приголомшили талантом їхньої 9-річної доньки Лізи.

Юна артистка на тлі бурхливих обговорень загадкової співачки Klavdia Petrivna, яка не показує свого обличчя, вирішила повторити її образ і заінтригувала фанів. Так, Ліза заспівала пісню анонімної виконавиці та зімітувала її загадкове вбрання з капелюхом і накидкою, в яких вона з'явилася на сцені під час концерту Артема Пивоварова.

"Нема сил вже тримати цю таємницю… Тепер і ви знаєте", - з гумором зазначило зіркове подружжя у фотоблогу.

Донька Юрія Ткача з'явилася в образі загадкової співачки Klavdia Petrivna  

Донька Юрія Ткача з'явилася в образі загадкової співачки Klavdia Petrivna  

До слова, у коментарях під публікацією зібралося чимало прихильників Лізи. Зокрема, юну артистку вже підтримали інші зірки та засипали її компліментами.

  • "Так талановито!" – Анна Трінчер
  • "Вау!" – Юлія Лущинська
  • Так ось хто загадкова співачка
  • То це Клавдія?
  • Ну це просто неймовірно! Вона так гарно співає!

Зазначимо, нещодавно співачка Klavdia Petrivna, яка досі залишається анонімною, з'явилася на сцені на концерті Артема Пивоварова. Зрештою, артистка не показала свого обличчя, а ретельно замаскувалася за довгою червоною накидкою і капелюхом. Її виступ викликав фурор. Тож, у Мережі одразу взялися розсекречувати особистість загадкової гості. Нині юзери мають декілька припущень, хто ж може ховатися за маскою.

До речі, на концерт Артема Пивоварова й Klavdia Petrivna завітав і Юрій Ткач з донькою. Ведучий показав, як відірвався з донькою під запальні хіти.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація