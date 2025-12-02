ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
2 хв

90-річна акторка Джуді Денч нажахала своїм діагнозом, через який покинула кіно

Знаменитість з віком почала сліпнути.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Джуді Денч

Джуді Денч / © Associated Press

90-річна британська акторка Джуді Денч, зірка культової «бондіани», розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Легендарна виконавиця ролі М зізналася, що майже повністю втратила зір через вікову макулярну дегенерацію й тепер часто помилково може сплутати незнайомця з тим, кого знає. Про це володарка «Оскара» повідомила в інтерв’ю для ITV, пояснюючи, чому фактично відійшла від акторської кар’єри. Остання стрічка за її участі вийшла ще 2022 року.

«Я більше не бачу. Зараз я вже нікого не впізнаю. Я не бачу телевізор, не можу читати», — зізналася акторка.

За словами Джуді, зір стрімко погіршується в останні роки. Раніше вона вже розповідала про труднощі з опануванням ролей — знаменитість мала фотографічну пам’ять, але тепер не може працювати з текстами, адже просто не бачить їх. Попри це, Денч намагається зберігати притаманне їй почуття гумору. Вона пригадала кумедний випадок із постановки «Зимової казки» з Кеннетом Браною.

«Під час фінальної промови Кеннет сказав мені, що я дивлюся в інший бік. А я просто покладаюся на людей, які підкажуть мені!» — жартома додала акторка.

Джуді Денч / © Associated Press

Джуді Денч / © Associated Press

До слова, Джуді Денч стала світовою зіркою у 90-х, коли дебютувала в ролі М — керівниці Джеймса Бонда — у фільмі «Золоте око». Вона перевизначила цей персонаж, додавши йому твердості, мудрості й людяності, що одразу зробило її улюбленицею глядачів.

Справжній прорив стався після виходу фільму «Закоханий Шекспір», де Денч виконала роль королеви Єлизавети I. Попри короткий хронометраж, її глибока і сильна гра принесла їй омріяний «Оскар».

Зараз акторка рідко з’являється на публіці, але прихильники продовжують підтримувати її та дякувати за внесок у світове кіно.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Наталія Островська показалася під крапельницею та розповіла, що сталося.

Дата публікації
Кількість переглядів
200
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie