90-річна акторка Джуді Денч нажахала своїм діагнозом, через який покинула кіно

Джуді Денч / © Associated Press

90-річна британська акторка Джуді Денч, зірка культової «бондіани», розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Легендарна виконавиця ролі М зізналася, що майже повністю втратила зір через вікову макулярну дегенерацію й тепер часто помилково може сплутати незнайомця з тим, кого знає. Про це володарка «Оскара» повідомила в інтерв’ю для ITV, пояснюючи, чому фактично відійшла від акторської кар’єри. Остання стрічка за її участі вийшла ще 2022 року.

«Я більше не бачу. Зараз я вже нікого не впізнаю. Я не бачу телевізор, не можу читати», — зізналася акторка.

За словами Джуді, зір стрімко погіршується в останні роки. Раніше вона вже розповідала про труднощі з опануванням ролей — знаменитість мала фотографічну пам’ять, але тепер не може працювати з текстами, адже просто не бачить їх. Попри це, Денч намагається зберігати притаманне їй почуття гумору. Вона пригадала кумедний випадок із постановки «Зимової казки» з Кеннетом Браною.

«Під час фінальної промови Кеннет сказав мені, що я дивлюся в інший бік. А я просто покладаюся на людей, які підкажуть мені!» — жартома додала акторка.

Джуді Денч / © Associated Press

До слова, Джуді Денч стала світовою зіркою у 90-х, коли дебютувала в ролі М — керівниці Джеймса Бонда — у фільмі «Золоте око». Вона перевизначила цей персонаж, додавши йому твердості, мудрості й людяності, що одразу зробило її улюбленицею глядачів.

Справжній прорив стався після виходу фільму «Закоханий Шекспір», де Денч виконала роль королеви Єлизавети I. Попри короткий хронометраж, її глибока і сильна гра принесла їй омріяний «Оскар».

Зараз акторка рідко з’являється на публіці, але прихильники продовжують підтримувати її та дякувати за внесок у світове кіно.

