91-річна Бріжіт Бардо на тлі серйозної хвороби потрапила до лікарні та перенесла операцію

Бріжіт Бардо / © Associated Press

Реклама

Легендарна французька кіноакторка, фотомодель та співачка Бріжіт Бардо потрапила до лікарні.

Про це повідомляє видання Nice-Matin. Зазначається, що знаменитість бореться з серйозними проблемами зі здоров'ям. Зокрема, артистці довелося покинути свій будинок та лягти до приватної лікарні в Тулоні. У медзакладі 91-річна акторка перебуває вже протягом трьох тижнів, але лише зараз про це стало відомо.

Ба більше, виявляється, Бріжіт Бардо на тлі серйозної хвороби перенесла операцію. Щоправда, подробиці не розголошуються. Зазначається, що через декілька днів артистку мають виписати з лікарні, тим не менш, її стан все ще викликає занепокоєння.

Реклама

Бріжіт Бардо / © Associated Press

Зазначимо, Бріжіт Бардо є легендою свого часу. Артистка знялась у понад 45 фільмах і випустила понад 70 пісень. Після завершення кар'єри, що сталося 1973 року, знаменитість присвятила себе боротьбі за права тварин.

Нагадаємо, нещодавно українська блогерка Даша Квіткова показалась в лікарні в синцях. Зірка Мережі пояснила, що сталось.