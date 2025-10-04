91-річна Софі Лорен зачарувала виглядом на весіллі сина з молодшою на 20 років дружиною: фото розпису

Карло Понті-молодший з дружиною / © instagram.com/mariamsharmanashvili

Син легендарної італійської акторки Софі Лорен офіційно уклав шлюб з фітнес-тренеркою Маріам Шарманашвілі, яка молодша від нього на 20 років.

Це вже друга церемонія для Карло Понті-молодшого та його обраниці. Першу молодята з розмахом провели у святині Грузії, що входить до спадщини ЮНЕСКО — монастирі Самтавро. Там вони обмінялися обітницями у колі рідних, але сама Софі не змогла бути присутньою.

А тепер парочка офіційно розписалася у Женеві. І цього разу до Швейцарії 91-річна зірка все ж приїхала. У результаті акторка змогла на власні очі побачити сина у статусі нареченого та привітати новоспечену родину, наробивши з ними й гостями спільних фото.

Карло Понті-молодший з дружиною, мамою та рештою родини / © instagram.com/mariamsharmanashvili

Карло Понті-молодший з дружиною / © instagram.com/mariamsharmanashvili

Щасливими кадрами поділилася Маріам у своєму фотоблогу. Вона також зазначила, що офіційно вони узаконили стосунки з Понті 30 вересня. Для особливого дня наречена приміряла сукню без бретелей, а її коханий — стриманий чоловічий костюм з краваткою та бутоньєркою.

До слова, пара вже має дітей від попередніх стосунків. Так, Карло виховує двох дітей, а Міріам — сина. Судячи з фото, чоловік віднайшов спільну мову з дитиною дружини, а вона — його донькою та сином. Раніше закохані зізнавалися, що нащадки насправді тільки зближують їх ще більше.

Карло Понті-молодший з сином дружини / © instagram.com/mariamsharmanashvili

Карло Понті-молодший з дружиною та дітьми / © instagram.com/mariamsharmanashvili

