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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
375
Час на прочитання
1 хв

93-річна Джоан Коллінз показалася на публіці з молодшим на 32 роки чоловіком і підкорила виглядом

Легендарна акторка вкотре довела, що вік не заважає сяяти на червоній доріжці.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Associated Press

Британська акторка Джоан Коллінз прикувала до себе всі погляди під час прем’єри нового фільму «Убивство поміж друзями».

93-річна знаменитість з’явилася на публіці в елегантному образі та продемонструвала бездоганний вигляд. Для виходу у світ зірка культового серіалу «Династія» обрала чорну сукню з фактурною спідницею, яку доповнила стильним коротким жакетом. Особливої ефектності вбранню додав комір, оздоблений розкішними декоративними елементами.

Образ акторка завершила золотистими туфлями на підборах та прикрасами. На червоній доріжці вона позувала у масивних сережках, браслетах і каблучках. У макіяжі Коллінз зробила акцент на очах за допомогою коричневих тіней і виразних стрілок, а завершальним штрихом стала яскрава помада.

Джоан Коллінз з чоловіком / © Getty Images

Джоан Коллінз з чоловіком / © Getty Images

Попри поважний вік, акторка неодноразово наголошувала, що не вдається до популярних косметологічних процедур для омолодження. Джоан свого часу говорила, що її запорука краси — фізична активність і помірність у харчуванні.

До слова, акторка вже понад два десятиліття перебуває у шлюбі з Персі Гібсоном, який молодший за неї на 32 роки. Цього разу він вкотре супроводжував дружину на червоному хіднику та сяяв разом із нею.

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Дата публікації
Кількість переглядів
375
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