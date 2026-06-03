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- Гламур
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93-річна Джоан Коллінз показалася на публіці з молодшим на 32 роки чоловіком і підкорила виглядом
Легендарна акторка вкотре довела, що вік не заважає сяяти на червоній доріжці.
Британська акторка Джоан Коллінз прикувала до себе всі погляди під час прем’єри нового фільму «Убивство поміж друзями».
93-річна знаменитість з’явилася на публіці в елегантному образі та продемонструвала бездоганний вигляд. Для виходу у світ зірка культового серіалу «Династія» обрала чорну сукню з фактурною спідницею, яку доповнила стильним коротким жакетом. Особливої ефектності вбранню додав комір, оздоблений розкішними декоративними елементами.
Образ акторка завершила золотистими туфлями на підборах та прикрасами. На червоній доріжці вона позувала у масивних сережках, браслетах і каблучках. У макіяжі Коллінз зробила акцент на очах за допомогою коричневих тіней і виразних стрілок, а завершальним штрихом стала яскрава помада.
Попри поважний вік, акторка неодноразово наголошувала, що не вдається до популярних косметологічних процедур для омолодження. Джоан свого часу говорила, що її запорука краси — фізична активність і помірність у харчуванні.
До слова, акторка вже понад два десятиліття перебуває у шлюбі з Персі Гібсоном, який молодший за неї на 32 роки. Цього разу він вкотре супроводжував дружину на червоному хіднику та сяяв разом із нею.