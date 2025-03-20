95-річна Ліна Костенко зачитала власну поезію та довела до мурах

Видатна українська поетеса Ліна Костенко вперше за тривалий час з'явилася у Мережі.

Відео з дисиденткою опублікував видавець Іван Малкович у Facebook. Дитячий письменник зізнався, що Ліна Василівна погодилася зачитати декілька власних віршів допоки гаяла час в очікуванні зіркових гостей на свій 95-й день народження.

"Вчора, 19.03.2025, перед приходом гостей я попросив Ліну Костенко прочитати два вірші", - написав Іван Малкович, поширивши відео з легендарною поетесою.

95-річна Ліна Костенко продекламувала власні вірші у патріотичному вбранні

Королева української поезії продекламувала "Хтось є в мені, і я питаю: – Хто ти?" та "Ти знов прийшла, моя печальна музо…". На відео 95-річна лауреатка Шевченківської премії постає в патріотичному вбранні та з витонченим макіяжем. Раніше Іван Малкович ділився, що письменниця під час війни також продовжує творити й незабаром світ побачать її нові твори та вірші.

"На робочому столі Ліни Костенко – кілька майже закінчених різножанрових книжок. Фактично готова книжка її нових поезій – Ліна Василівна обіцяє здати її в травні… Ліна Костенко спілкується зі світом за допомогою інтернету. Працює й досі без окулярів – таке коріння, така генетика…", - розповідав видавець і письменник.

Раніше редакція tsn.ua побувала на презентації книги Ліни Костенко. Подія минула без Ліни Василівни, але на презентації нового роману "Берестечко" була її донька Оксана Пахльовська, з якою ми поспілкувалися про самопочуття поетеси.

Читайте також: