97-річний актор із фільму "Ніч у музеї" Дік Ван Дайк за кермом власного авто потрапив у ДТП

Відомий американський актор, який знімався у фільмі "Ніч у музеї", Дік Ван Дайк потрапив у ДТП.

Це сталося у Малібу. Знаменитість за кермом власного авто Lexus врізався у ворота. Як пише видання TMZ, актор не впорався з керуванням через слизьку дорогу. Зокрема, у Малібу була сильна злива.

Надто серйозних трав, на щастя, Ван Дайк не отримав. В актора пішла кровотеча з носа, а також рота. Окрім цього, лікарі зафіксували струс мозку. Однак знаменитість відмовився від госпіталізації.

Дік Ван Дайк / Фото: Associated Press

У поліції також розповіли, що 97-річний Ван Дайк перебував у тверезому стані. Утім зірці кіно все ж таки доведеться доводити свою спроможність керувати автотранспортом через похилий вік.

Зазначимо, Дік Ван Дайк – популярний американський актор. За свою кар'єру він знявся у багатьох відомих картинах, серед яких "Ніч у музеї", "Клініка", "Сабріна – юна відьма" та інші.

Нагадаємо, нещодавно Арнольд Шварценеггер на своєму позашляховику потрапив у ДТП. Знаменитість випадково збив велосипедистку.

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