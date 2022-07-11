A$AP Rocky зібрав зі сцени усі бюстгальтери фанаток, а прапор України залишив на підлозі

Відомий американський репер A$AP Rocky проігнорував прапор України під час свого концерту.
Так, виступ коханого Ріанни в Бельгії відвідала українська реперка alyona alyona. Свій останній синьо-жовтий стяг зірка передала на сцену виконавцю. Втім, A$AP Rocky залишив його на підлозі та зібрав бюстгальтери фанаток, з якими танцював.
Більше того, артист дістав білизну з-під прапора.
Відповідними фото та відео артистка поділилася у своїх соцмережах.
"Прапор мій лежить ось там на сцені в куточку. Я кинула йому прапор, а дівчата кидали бюстгальтери. Він з-під прапора витягнув бюстгальтери, а прапор так і лежить", – поділилася вона.
Реперка зізналася, що їй дуже прикро, що вона використала свій єдиний прапор на виконавця, який його проігнорував.
Нагадаємо, Maneskin послали Путіна зі сцени на три літери на концерті в Римі. Також соліст колективу за тим курсом відправив всіх, хто не погоджується з ним.
Читайте також: