«А може, ми вже одружені?»: обраниця Тараса Цимбалюка засвітила обручку та заговорила про весілля

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/olena_svitlytska

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Акторка Олена Світлицька заінтригувала подробицями роману з Тарасом Цимбалюком, натякнула на можливе весілля та звернула увагу на каблучку на безіменному пальці.

Стосунки зірок довгий час залишалися таємницею. Актори не поспішали виносити особисте життя на загальний огляд. Згодом Тарас сам зробив їхній роман публічним. Для Олени цей момент став несподіваним. Втім, зізнання коханого її неабияк потішило. Після розсекречення стосунків пара, схоже, стала ще ближчою.

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«Ми раніше це обговорювали, коли та як це може статися. Але саме цей його крок був для мене неочікуваним! Я просто зайшла в Instagram і вже все побачила. Мені було неймовірно приємно», — зізналася актриса в коментарі «Туру зірками».

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Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

За словами Світлицької, після того, як про їхній роман дізналися прихильники, у стосунках між нею та Цимбалюком нічого не зіпсувалося. Навпаки — почуття стали глибшими, а взаємний зв’язок — міцнішим. Водночас актриса не стала називати точний момент, коли вони почали зустрічатися.

«Настільки довго, щоб зрозуміти, що нам дуже добре разом», — загадково відповіла Олена на запитання про тривалість їхніх стосунків.

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Та найбільша інтрига виникла тоді, коли розмова зайшла про шлюб. Інтерв’юерка поцікавилася, чи живуть закохані разом і чи планують офіційно оформити свої стосунки. Олена замість однозначної відповіді вирішила залишити ще більше запитань.

«А може, ми вже з ним одружені? Ви ж не знаєте! Ви ж і про наші стосунки довго не здогадувалися», — сказала Світлицька.

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Олена Світлицька / © скриншот з відео

Під час цієї фрази актриса почала крутити каблучку на тому самому пальці. Жест одразу привернув увагу, адже Олена не уточнила, чи є прикраса заручальною. Тож питання про можливе весілля з Цимбалюком вона фактично залишила без прямої відповіді.

Олена Світлицька / © скриншот з відео

Окремо в інтерв’ю поговорили про дітей Олени. Актриса виховує двох доньок, тому Наталка Тур поцікавилася, як Тарас Цимбалюк ладнає з дівчатами. Виявилося, що знайомство актора з родиною Світлицької відбулося вже давно, а з її доньками він знайшов спільну мову.

Олена Світлицька з доньками / © instagram.com/olena_svitlytska

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк заговорив про алкоголь та показав, як змінилося його життя.

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