"А на полі вбиті вої та вугілля": Kozak System випустив потужну пісню "Мольфар" – відео

Український гурт Kozak System випустив потужну пісню, яка отримала назву "Мольфар".

Як розповів лідер колективу Іван Леньо, який на початку повномасштабного вторгнення Росії до України вступив до лав ЗСУ, пісня народилася ще 2014 року. Утім, тривалий час вони не могли її представити на загал.

А виконували музиканти її лише двічі: на Європейській площі та на полігоні. Але артисти вирішили, що настав її час.

"Ця пісня виникла 2014 року, коли війна з Росією почалася, тільки вона була в межах Донецької і Луганської областей. Ми їздили на передову грати для хлопців і дівчат просто на "нуль". І там познайомилися з 10-ю гірсько-штурмовою бригадою, в якій тоді працював автор пісні Гліб Бабич. Ми з ним зробили декілька пісень. "Мольфара" ми зробили теж в ті часи, але я співав його два рази в житті: на Європейській площі і на полігоні. Це дуже складна пісня для співу. Взагалі це дуже тяжка пісня", - розповів Іван в ефірі телемарафону.

До слова, нині учасники дають благодійні концерти та збирають гроші для ЗСУ. Окрім того, Kozak System їздить виступати на передову, аби підтримати бойовий дух українських захисників. Нині у них заплановані концерти на сході України. А згодом музиканти вирушать у тур українськими містами, аби збирати гроші для ЗСУ.

"Ми відіграли вже першу частину областями заходу України. Ми грали на вулицях і зібрали достатньо коштів. Купили одразу автомобіль, одразу його відвезли до мого підрозділу, до якого я приписаний. Друга частина туру – це була поїздка саме на "нуль". Ми відіграли там шість концертів за три дні. Зараз плануємо їхати на схід. А наступний тур хочемо зробити на підтримку ЗСУ", - поділився Іван.

Фото: скріншот із відео

Загалом, поки музиканти допомагають ЗСУ: збирають для них амуніцію, гуманітарку та підтримують бойовий дух. А українським захисникам бажають берегти себе, мати сильний розум та повертатися додому живими.

Фото: скріншот із відео

"Я хотів би побажати всім нашим воїнам: хлопцям і дівчатам, які зараз на передовій – берегти себе, наскільки це можливо, мати холодний розум, палке серце і обов’язково повертатися живими", - зазначив Леньо.

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