Аарон Тейлор-Джонсон став найкрасивішим чоловіком у світі: який вигляд має його майже ідеальне обличчя

Пластичний хірург склав рейтинг з 10 найкрасивіших чоловіків світу.
Британський актор Аарон Тейлор-Джонсон став найкрасивішим чоловіком у світі, а його обличчя визнали майже ідеальним.
Як пише Daily Mail, відповідне дослідження провів пластичний хірург із Лондона Джуліан Де Сільва. Спеціаліст використав золотий перетин – математичне рівняння, розроблене греками, щоб виміряти красу.
Згідно з дослідженнями пластичного хірурга, першt місце посідає 34-річний британський актор Аарон Тейлор-Джонсон. Обличчя знаменитості було майже ідеальним, за винятком відстані між очима, щілини між носом і губою та губ.
Друге місце посів 32-річний британський актор Люсьєн Лавісконт, який є зіркою серіалу "Емілі в Парижі". Артист отримав найвищі бали серед усіх кандидатів за довжину та ширину обличчя.
На третьому місці опинився зірка фільму "Гладіатор 2", ірландський актор Пол Мескаль.
Загалом, до 10 найкрасивіших чоловіків світу увійшли:
- Аарон Тейлор-Джонсон – 93,04%
- Люсьєн Лавісконт – 92,41%
- Пол Мескаль – 92,38%
- Роберт Паттінсон – 92,15%
- Джек Лоуден – 90,33%
- Джордж Клуні – 89,9%
- Ніколас Голт – 89,84%
- Чарльз Мелтон – 88,46%
- Ідріс Ельба – 87,94%
- Шах Рукх Хан – 86,76%
Нагадаємо, нещодавно Forbes назвав найбагатшу співачку світу. Виконавиця обігнала Ріанну, яка багато років очолювала рейтинг.
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