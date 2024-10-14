Аарон Тейлор-Джонсон став найкрасивішим чоловіком у світі: який вигляд має його майже ідеальне обличчя

Британський актор Аарон Тейлор-Джонсон став найкрасивішим чоловіком у світі, а його обличчя визнали майже ідеальним.

Як пише Daily Mail, відповідне дослідження провів пластичний хірург із Лондона Джуліан Де Сільва. Спеціаліст використав золотий перетин – математичне рівняння, розроблене греками, щоб виміряти красу.

Згідно з дослідженнями пластичного хірурга, першt місце посідає 34-річний британський актор Аарон Тейлор-Джонсон. Обличчя знаменитості було майже ідеальним, за винятком відстані між очима, щілини між носом і губою та губ.

Аарон Тейлор-Джонсон / Фото: Associated Press

Друге місце посів 32-річний британський актор Люсьєн Лавісконт, який є зіркою серіалу "Емілі в Парижі". Артист отримав найвищі бали серед усіх кандидатів за довжину та ширину обличчя.

Люсьєн Лавісконт / Фото: Associated Press

На третьому місці опинився зірка фільму "Гладіатор 2", ірландський актор Пол Мескаль.

Пол Мескаль / Фото: Associated Press

Загалом, до 10 найкрасивіших чоловіків світу увійшли:

Аарон Тейлор-Джонсон – 93,04% Люсьєн Лавісконт – 92,41% Пол Мескаль – 92,38% Роберт Паттінсон – 92,15% Джек Лоуден – 90,33% Джордж Клуні – 89,9% Ніколас Голт – 89,84% Чарльз Мелтон – 88,46% Ідріс Ельба – 87,94% Шах Рукх Хан – 86,76%

Нагадаємо, нещодавно Forbes назвав найбагатшу співачку світу. Виконавиця обігнала Ріанну, яка багато років очолювала рейтинг.

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