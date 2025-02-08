Абіє довела до мурах виступом на нацвідборі та просто зі сцени зробила зізнання про домагання

Щойно свій потужний номер у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2025" продемонструвала співачка Абіє.

Вона вийшла на сцену під номером два. Її пісня "Дім" транслює історії жінок з деокупованих територій і розкриває їхній біль. Абіє виступила у супроводі танцівників, які здивували своїми вбраннями. Зокрема, колектив був убраний у яскраві червоні сукні, а їхні обличчя були повністю закриті спеціальною тканиною.

Абіє на Нацвідборі на "Євробачення-2025"

Абіє на Нацвідборі на "Євробачення-2025"

Після виконання потужної пісні Абіє просто зі сцени зізналася, що ставала жертвою домагань. І спираючись на болісне минуле, вона вирішила підтримати жінок у схожих ситуаціях промовою:

"В Україні 70% жінок страждають від домагань. Це страшна цифра. Жодна постраждала не винна у насильстві, винен завжди лише кривдник. Жінки мають бути видимими. Хочу подякувати, хто зі мною на цьому шляху. Дякую Марії, що підняла цю тему. Все, що відбувається в Карпенка-Карого, Поплавського, Молодому театрі, державних структурах – це не норма. Я тут, щоб говорити й співати про це", - наголосила виконавиця зі сцени.

Своєю чергою, журі прокоментувало виступ Абіє. Джамала похвалила її сміливий меседж, але порекомендувала допрацювати вокал. Сергій Танчинець також відзначив "енергетику пісні".

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua пильно стежить за нацвідбором і веде текстову онлайн-трансляцію, щоб одразу сповістити ім'я переможця.

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